Hơn 5.400 sinh viên dân tộc thiểu số được trang bị kỹ năng ứng dụng AI

Lễ tổng kết Chương trình Nâng cao năng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho sinh viên dân tộc thiểu số năm 2026 tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Chương trình là sáng kiến phối hợp giữa Phòng Chiến lược và Hợp tác Chính phủ, Đại học RMIT Việt Nam và Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT), trong khuôn khổ Đề án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số giai đoạn 2026 - 2035, định hướng đến năm 2045.

Được phát động ngày 17/10 tại Trường Đại học Đà Lạt, chương trình kết thúc sau 6 buổi đào tạo thực hành theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Với sự tham gia của 8 cơ sở giáo dục đại học, chương trình đã hỗ trợ hơn 5.400 sinh viên dân tộc thiểu số phát triển năng lực số, nâng cao khả năng ứng dụng AI trong học tập và định hướng nghề nghiệp.

PGS.TS Nguyễn Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT).

Tại các buổi học trực tuyến thu hút hơn 38.900 lượt xem và gần 24.200 lượt tương tác. Sinh viên tham gia đến từ hơn 40 nhóm dân tộc thiểu số, trong đó nữ sinh chiếm gần 3/4 tổng số người học. Với hơn 11.000 lượt phản hồi, chương trình nhận được mức đánh giá trung bình 4,8/5 điểm.

Nội dung đào tạo được xây dựng trên cơ sở Khung năng lực số cho người học của Bộ GD&ĐT, tham chiếu Khung năng lực AI dành cho người học do UNESCO ban hành năm 2024. Sinh viên được trang bị kiến thức về tác nhân AI, tự động hóa, an toàn số, an ninh mạng và kỹ năng ứng dụng AI trong định hướng nghề nghiệp, xây dựng CV, thực hành phỏng vấn.

Giáo sư Iwona Miliszewska, Trưởng Khoa Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học RMIT Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) chúc mừng hơn 5.400 sinh viên đã hoàn thành chương trình.

PGS.TS Nguyễn Anh Dũng đánh giá cao sự tự tin của các em sinh viên, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của việc trang bị kiến thức, kỹ năng công nghệ mới cho sinh viên dân tộc thiểu số. Khi được trao cơ hội, được tiếp cận tri thức, các em sinh viên người DTTS hoàn toàn có thể toả sáng.

Giáo sư Iwona Miliszewska, Trưởng Khoa Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học RMIT Việt Nam, chia sẻ: “Tại RMIT, chiến lược Knowledge with Action (Tri thức gắn liền với Hành động) thể hiện niềm tin rằng giáo dục và đổi mới sáng tạo cần tạo ra những giá trị thiết thực vượt ra ngoài phạm vi lớp học.

Qua đây, chúng ta có thể thấy rõ tầm quan trọng của giáo dục công nghệ có trách nhiệm, cơ hội tiếp cận bình đẳng và mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa chính phủ, các trường đại học và cộng đồng.”

Ban tổ chức trao giải cho sinh viên.

Nhìn lại hành trình của sinh viên, Giáo sư Miliszewska cho biết: “Trong suốt 6 buổi đào tạo, chúng tôi rất ấn tượng trước sự nhiệt tình, những câu hỏi sâu sắc và tinh thần sẵn sàng trải nghiệm của các bạn sinh viên. Nhiều bạn không chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu về AI mà còn chủ động khám phá cách ứng dụng công nghệ này để giải quyết những nhu cầu thực tế tại chính cộng đồng của mình.”

Điểm nhấn của chương trình là Thử thách Sinh viên Ứng dụng với AI, thu hút sinh viên từ 10 cơ sở đào tạo với 144 dự án dự thi. Các ý tưởng tập trung vào bảo tồn ngôn ngữ, di sản văn hóa, phát triển du lịch địa phương, nông nghiệp, y tế, giáo dục và an toàn trực tuyến.

Nhiều dự án xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của cộng đồng như ứng dụng học tiếng Khmer, cẩm nang du lịch địa phương, không gian số lưu giữ ngôn ngữ và câu chuyện của người Thái.

Tại lễ tổng kết, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích cho các dự án xuất sắc.

Thông qua chương trình, sinh viên dân tộc thiểu số không chỉ được tiếp cận công nghệ mới mà còn có cơ hội phát huy năng lực sáng tạo, từng bước trở thành lực lượng nhân lực số đóng góp cho sự phát triển bền vững của địa phương và đất nước.