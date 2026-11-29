Từ đầu năm đến nay, địa phương đã tổ chức và phối hợp tổ chức 19 buổi phổ biến pháp luật trực tiếp với 5.448 lượt người tham dự. Trong đó, 5 buổi dành cho thanh niên thu hút 2.523 lượt người, 5 buổi dành cho thiếu niên có 2.189 lượt người tham dự. Riêng các buổi dành cho hai nhóm tuổi này chiếm hơn 86% tổng số lượt tham dự tuyên truyền trực tiếp trên địa bàn.

Người dân xã Trịnh Tường, trong đó có nhiều phụ nữ đưa theo con nhỏ, nghe phổ biến pháp luật tại sân một điểm trường.

Phòng, chống ma túy và tảo hôn là hai nội dung được địa phương duy trì qua các hoạt động tại cơ sở. Xã có “Câu lạc bộ thanh niên nói không với ma túy”. Tại các thôn, bản, bộ đội biên phòng cùng cán bộ cơ sở và người có uy tín vận động bà con phòng ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Hai mô hình thu hút tổng cộng 1.650 người dân tham gia.

Do địa bàn rộng, việc đi lại của người dân ở một số khu vực còn khó khăn, xã tận dụng các buổi sinh hoạt sẵn có để phổ biến pháp luật. Từ đầu năm đến nay, nội dung này đã được lồng ghép trong 89 cuộc họp, hội nghị và buổi sinh hoạt thôn, với 8.689 lượt người tham dự.

Cán bộ biên phòng sử dụng tài liệu tuyên truyền để phổ biến giáo dục pháp luật cho bà con ngay tại nhà dân ở xã Trịnh Tường.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào những lĩnh vực gắn với đời sống người dân như đất đai, hôn nhân và gia đình, phòng, chống tảo hôn, ma túy, phòng cháy, chữa cháy, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường. Xã cũng phổ biến các nội dung về cải cách hành chính, chuyển đổi số, chính sách dân tộc và an sinh xã hội. Qua đó, người dân hiểu rõ hơn các quy định pháp luật, biết cách bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, gia đình và thực hiện nghĩa vụ công dân.

Ngoài hình thức trao đổi trực tiếp, xã đã biên soạn 12 loại tờ rời, tờ gấp pháp luật, in và phát hành 1.500 bản. Người dân cũng có thể tìm đọc thông tin trên cổng thông tin điện tử của xã. Trong số 40 tin, bài pháp luật đã đăng, có các nội dung về thủ tục hành chính, trợ giúp pháp lý, bảo vệ trẻ em và phòng, chống tội phạm.

Cán bộ y tế dùng tờ gấp để giải thích tác hại của thuốc lá cho người dân tại chợ ở xã Trịnh Tường.

Hiện Trịnh Tường có 19 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Khó khăn của địa phương là đội ngũ tuyên truyền viên, hòa giải viên chủ yếu làm việc kiêm nhiệm, ít có điều kiện tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên sâu. Khả năng tiếp cận thông tin trên các nền tảng số của người dân cũng chưa đồng đều.

Trịnh Tường chú trọng phổ biến pháp luật cho đồng bào các dân tộc ngay tại thôn, bản.

Thời gian tới, Trịnh Tường tiếp tục phổ biến pháp luật qua các buổi họp thôn và hệ thống loa truyền thanh. Xã đã đề nghị Sở Tư pháp hỗ trợ bồi dưỡng kỹ năng cho tuyên truyền viên, hòa giải viên và cung cấp thêm tài liệu bằng tiếng dân tộc thiểu số để bà con thuận tiện tìm hiểu, sử dụng khi cần.