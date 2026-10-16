Hơn 5.300 tỷ đồng vốn chính sách được ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Đến hết quý III, tổng dư nợ ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội đạt gần 5.315 tỷ đồng, chiếm 99,8% tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách xã hội, hoàn thành trên 99% kế hoạch tăng trưởng được giao năm 2026. Doanh số cho vay trong quý đạt trên 264,3 tỷ đồng, với 3.440 lượt khách hàng, trong đó hỗ trợ 1.112 hộ gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn; doanh số thu nợ lũy kế từ đầu năm đạt trên 844,2 tỷ đồng, bằng 70% doanh số cho vay. Nợ quá hạn ủy thác được kiểm soát ở mức thấp, chiếm gần 0,1% tổng dư nợ.

Nguồn vốn tín dụng chính sách trong quý góp phần tạo việc làm cho 632 lao động, xây dựng 752 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hỗ trợ 27 hộ gia đình vay vốn để xây dựng, sửa chữa nhà ở, giúp 8 lao động vay vốn đi làm việc ở nước ngoài.

Quý IV, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và các tổ chức nhận ủy thác phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ, duy trì tỷ lệ thu hồi nợ đến hạn kỳ cuối đạt trên 97%, giảm nợ quá hạn so với năm 2025. Các đơn vị củng cố, kiện toàn các tổ tiết kiệm và vay vốn, tăng cường ứng dụng công nghệ số và giao dịch chuyển khoản, đảm bảo nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, sử dụng hiệu quả và bền vững, góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.