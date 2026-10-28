Hơn 5.300 sinh viên Cảnh sát hoàn thành tập huấn, làm chủ trí tuệ nhân tạo

Đại tá, PGS.TS Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện CSND trao thưởng cho các học viên có thành tích

5.355 học viên hệ đại học chính quy được công nhận hoàn thành khóa học. 69 quyết định mở lớp được ban hành liên tiếp trong hơn 4 tháng. Mọi buổi học đều diễn ra ngoài giờ chính khóa. Những con số này vừa được công bố tại Hội nghị tổng kết khóa tập huấn và trao giải cuộc thi “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong học tập và nghiên cứu khoa học” do Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) tổ chức chiều 28/10 tại Hội trường Trần Đức Trường.

​Đại tá, PGS.TS Hoàng Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện CSND chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thượng tá Trịnh Xuân Hùng, Phó Trưởng phòng 2, Cục Đào tạo (Bộ Công an) và đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng, đội ngũ giảng viên, học viên nhà trường.​Đợt tập huấn quy mô lớn này được Học viện CSND khởi động từ ngày 3/4/2026, Đây cũng là hoạt động cụ thể hóa chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an cùng tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

​Thượng tá, TS Phạm Tiến Dũng, Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao cho biết, ngay sau khi có chủ trương của Ban Giám đốc, đơn vị đã phối hợp với Khoa Toán - Tin học và Ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng, chống tội phạm cùng các phòng chức năng gấp rút xây dựng, nghiệm thu chương trình bồi dưỡng.

​Chương trình được chia làm ba chuyên đề gắn sát với nhu cầu thực hành của người học. Chuyên đề đầu tiên giới thiệu tổng quan về AI, kỹ thuật viết câu lệnh, nguyên tắc đạo đức và bảo mật dữ liệu cá nhân.

Bước sang chuyên đề thứ hai, học viên trực tiếp thực hành tổng hợp, tóm tắt tài liệu và tự xây dựng trợ lý ảo phục vụ việc học. Ở chuyên đề cuối, các giảng viên hướng dẫn học viên tích hợp AI vào từng khâu của một công trình nghiên cứu khoa học, từ tìm kiếm tài liệu, xác định khoảng trống nghiên cứu đến tổng hợp tri thức và hoàn thiện bài viết.

​Dù khối lượng học viên rất lớn, trải rộng từ các khóa đại học chính quy đến các hệ liên thông và văn bằng 2 (khóa 15, 16; tuyển mới khóa 5, khóa 6), toàn bộ 69 đợt lớp học đều được bố trí ngoài giờ chính khóa. Giảng viên và học viên làm việc trực tiếp trên phần mềm để giải quyết các bài toán cụ thể, sau đó phải vượt qua bài kiểm tra đánh giá mới được xét công nhận hoàn thành. Tính đến ngày 11/9/2026, cả 69 lớp với 5.355 học viên đã về đích, vượt tiến độ đề ra.

Đại tá, PGS.TS Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện CSND chỉ đạo tại hội nghị

​Từ nền tảng kiến thức của đợt tập huấn, Học viện tiếp tục ban hành Kế hoạch số 7053/KH-T02-ĐTBD tổ chức cuộc thi “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong học tập và nghiên cứu khoa học” hưởng ứng Ngày Công dân số Việt Nam và Ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10). Hơn 5.000 thí sinh đã bước vào tranh tài qua 3 vòng thi.

Chung cuộc, Ban Tổ chức chọn ra 10 gương mặt đạt thành tích cao nhất để Giám đốc Học viện tặng Giấy khen, gồm 2 giải Nhất, 3 giải Nhì và 5 giải Ba. Qua sân chơi này, nhà trường đã phát hiện những nhân tố có năng lực công nghệ tốt để tạo nguồn cho các câu lạc bộ học thuật và nhóm nghiên cứu khoa học.

​Tại hội nghị, Thượng tá, TS Cao Chính Nghĩa, Phó Trưởng khoa Toán - Tin học và Ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng, chống tội phạm cùng học viên Nguyễn Thái Bảo đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tế từ quá trình đứng lớp ngoài giờ cũng như sự thay đổi trong tư duy tự học khi có sự hỗ trợ của công cụ số. Đại diện cho hơn 5.000 học viên, 15 học viên tiêu biểu của các khóa cũng đã trực tiếp đón nhận giấy chứng nhận hoàn thành khóa học từ Ban Giám đốc.

​Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá, PGS.TS Hoàng Anh Tuấn biểu dương nỗ lực của Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao, Khoa Toán - Tin học và Ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng, chống tội phạm, Phòng Quản lý học viên, Văn phòng Học viện cùng đội ngũ giảng viên đã bền bỉ đứng lớp suốt hơn 4 tháng qua.

​Phó Giám đốc Học viện CSND phân tích, sự phổ biến của các công cụ AI đang làm thay đổi căn bản phương pháp tiếp cận thông tin và nghiên cứu ở bậc đại học. Việc trang bị kỹ năng làm chủ công nghệ cho học viên không dừng lại ở một đợt phong trào mà phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong năm học 2026-2027 và các năm tiếp theo.

​Định hướng cho giai đoạn tới, Đại tá, PGS.TS Hoàng Anh Tuấn đưa ra bốn yêu cầu trọng tâm. Bên cạnh việc duy trì tập huấn thường xuyên và xây dựng thêm chương trình cấp độ nâng cao, Học viện sẽ đưa kết quả tập huấn AI trở thành một trong các tiêu chí xét phân loại rèn luyện của học viên.

​Giao nhiệm vụ trực tiếp cho người học, lãnh đạo Học viện lưu ý mỗi học viên phải rèn luyện kỹ năng số gắn liền với văn hóa số.

Đại tá Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh học viên phải luôn xác định AI chỉ là công cụ hỗ trợ, tuyệt đối không thể thay thế tư duy độc lập của con người.

Trong quá trình tự học và làm nghiên cứu, học viên bắt buộc phải kiểm chứng thông tin, trích dẫn nguồn trung thực, giữ vững đạo đức học thuật và nghiêm cấm việc đưa các tài liệu, dữ liệu nghiệp vụ của ngành lên các nền tảng AI chưa được cấp phép để bảo vệ bí mật nhà nước.