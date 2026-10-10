Hơn 5.300 cơ hội việc làm cho người động tại xã Phúc Thịnh

Đây là một trong những hoạt động của xã Phúc Thịnh chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 150 năm danh xưng Đông Anh; đồng thời góp phần tăng cường kết nối cung - cầu lao động, hỗ trợ người dân tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.

Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh Nguyễn Văn Bằng phát biểu tại Ngày hội kết nối việc làm. Ảnh: Thanh Hà

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh Nguyễn Văn Bằng nhấn mạnh, giải quyết việc làm, bảo đảm sinh kế và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác này không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho các gia đình mà còn củng cố an sinh xã hội, giữ vững ổn định địa bàn và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Thực tế cho thấy, nhu cầu tìm kiếm việc làm ổn định, được đào tạo nghề và bảo đảm quyền lợi của người lao động ngày càng lớn. Trong khi đó, một bộ phận lao động địa phương vẫn làm việc thiếu ổn định, chưa được tham gia bảo hiểm xã hội. Công tác hướng nghiệp ở một số nơi chưa thường xuyên, còn doanh nghiệp gặp khó khăn trong tìm kiếm nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh.

Các đại biểu khai mạc ngày hội kết nối việc làm tại xã Phúc Thịnh. Ảnh: Thanh Hà

Trước yêu cầu đó, Ngày hội kết nối việc làm được xã tổ chức nhằm tạo điều kiện để người lao động tiếp cận trực tiếp với nhà tuyển dụng, tìm hiểu vị trí việc làm, yêu cầu chuyên môn, chế độ đãi ngộ và tham gia phỏng vấn ngay tại sự kiện. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp quảng bá nhu cầu tuyển dụng, giới thiệu môi trường làm việc, tìm kiếm nhân lực phù hợp; các cơ sở đào tạo nghề tăng cường tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Người dân trên địa bàn xã Phúc Thịnh tham gia tìm kiếm cơ hội việc làm tại ngày hội. Ảnh: Thanh Hà

Đáng chú ý, kết quả tổ chức Ngày hội kết nối việc làm và tư vấn hướng nghiệp lần thứ nhất vào ngày 9-5-2026 đã tạo tiền đề tích cực cho chương trình lần này. Sự kiện trước đó thu hút 35 đơn vị, doanh nghiệp, cung cấp 1.506 vị trí việc làm; 1.452 học sinh, sinh viên và người lao động được tư vấn hướng nghiệp, tiếp cận thông tin thị trường lao động, phổ biến chính sách pháp luật. Trong số 521 người trực tiếp trao đổi, phỏng vấn với nhà tuyển dụng, có 185 người được tiếp nhận hồ sơ. Bên cạnh đó, 1.035 người được tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã Phúc Thịnh tìm hiểu về các cơ hội việc làm tại ngày hội. Ảnh: Thanh Hà

Tại ngày hội lần thứ hai, với hơn 5.300 cơ hội việc làm từ 30 doanh nghiệp và cơ sở đào tạo nghề, người lao động có thêm điều kiện lựa chọn công việc phù hợp với trình độ, kinh nghiệm và nguyện vọng. Các hoạt động tư vấn, phỏng vấn, tuyển dụng trực tiếp giúp rút ngắn khoảng cách giữa người tìm việc và doanh nghiệp; đồng thời mở rộng cơ hội học nghề, chuyển đổi việc làm và nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Tại chương trình, xã Phúc Thịnh cũng trao 16 sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho 16 người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Hoạt động thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, đơn vị đối với việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, giúp người dân từng bước có thêm điểm tựa an sinh khi về già.