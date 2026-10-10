Hơn 5,3 tỉ lượt khách, 2,58 tỉ tấn hàng hóa: Vận tải Việt Nam tăng ra sao?

Nắm giữ “xương sống” của hệ thống điện, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đang đứng trước ngã rẽ lớn nhất kể từ khi thành lập. Bộ Công Thương cho rằng phải sớm tách EVNNPT khỏi EVN để bảo đảm sự độc lập của lưới điện, trong khi Bộ Tài chính cảnh báo việc này trước mắt có thể phát sinh nhiều rủi ro.