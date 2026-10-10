Hơn 5,3 tỉ lượt khách, 2,58 tỉ tấn hàng hóa: Vận tải Việt Nam tăng ra sao?
Chín tháng năm 2026, vận tải hành khách đạt 5.300,8 triệu lượt, tăng 17,4%, trong khi vận tải hàng hóa đạt 2.580,2 triệu tấn, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, vận tải ngoài nước chỉ chiếm 1,7% lượng hàng vận chuyển nhưng đóng góp tới 42,9% khối lượng luân chuyển, cho thấy sự chênh lệch đáng kể giữa hai chỉ tiêu.
Chín tháng năm 2026, vận tải Việt Nam ghi nhận hơn 5,3 tỉ lượt khách và 2,58 tỉ tấn hàng hóa được vận chuyển, với mức tăng lần lượt 17,4% và 15,8%. Đáng chú ý, vận tải ngoài nước chỉ chiếm khoảng 1,7% lượng hàng vận chuyển nhưng đóng góp tới 42,9% khối lượng luân chuyển hàng hóa, cho thấy sự khác biệt đáng kể giữa quy mô hàng hóa và quãng đường chuyên chở.
MẠNH LÊ
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/multimedia/hon-53-ti-luot-khach-258-ti-tan-hang-hoa-van-tai-viet-nam-tang-ra-sao-273325.html