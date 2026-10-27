Hơn 5.200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tiền phạt trên 30,8 tỷ đồng

Lực lượng CSGT TP Hồ Chí Minh kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông.

Trong số các trường hợp vi phạm, có 4.605 trường hợp điều khiển mô tô, xe gắn máy; 602 trường hợp điều khiển xe thô sơ và phương tiện khác; 4 trường hợp điều khiển ô tô con. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 5.211 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 962 trường hợp và trừ điểm giấy phép lái xe 1.253 trường hợp.

Đáng chú ý, có 2.199 trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức trên 0,4 mg/l khí thở. Đây là mức vi phạm cao nhất theo các ngưỡng nồng độ cồn được quy định đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông.

Có 2.199 trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức trên 0,4 mg/l khí thở.

Trên tuyến đường thủy, lực lượng Cảnh sát đường thủy đã kiểm tra 437 lượt phương tiện, phát hiện và xử lý một trường hợp vi phạm nồng độ cồn, với số tiền phạt 4 triệu đồng.

Theo Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh, thực hiện chỉ đạo của Công an Thành phố và Cục CSGT về tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, kết hợp kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến giao thông đường bộ và đường thủy, với phương châm “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Công tác tuần tra, kiểm soát được tập trung tại các tuyến giao thông trọng điểm, quốc lộ, đường nội đô, đường liên xã và các tuyến kết nối với trục giao thông chính. Lực lượng chức năng cũng chú trọng kiểm tra tại khu vực gần quán bar, vũ trường, nhà hàng, quán nhậu, khu công nghiệp, khu chế xuất và những tuyến đường thường xảy ra tai nạn giao thông.

Lực lượng CSGT Rạch Chiếc phối hợp tuần tra trên tuyến đường Phạm Văn Đồng.

Bên cạnh đó, CSGT sử dụng mô tô đặc chủng tuần tra cơ động tại khu vực kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp cố tình quay đầu xe hoặc rẽ vào đường ngang, ngõ tắt nhằm né tránh việc kiểm tra.

Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của người dân.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.