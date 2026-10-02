Hơn 5.000 tỷ đồng đầu tư cho 5 dự án trọng điểm chuyên ngành Ung thư ở Thành phố Hồ Chí Minh

Câu lạc bộ Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Trò chuyện cùng bác sĩ chuyên khoa ung bướu”.

5 dự án trọng điểm chuyên ngành Ung thư

Các dự án gồm: Xây dựng mới Khu tầm soát bệnh bằng công nghệ cao; mua sắm thiết bị y tế chuyên môn; mua sắm hệ thống Cyclotron và hệ thống máy gia tốc tuyến tính một mức năng lượng; xây dựng mới Trung tâm xạ trị Proton và xây dựng mới Khu phụ trợ phục vụ người bệnh của Bệnh viện Ung Bướu.

Bệnh viện Ung Bướu hiện là một trong những cơ sở chuyên khoa ung thư tuyến cuối lớn nhất khu vực phía Nam. Mỗi ngày, Bệnh viện tiếp nhận khoảng 4.800-5.000 lượt người bệnh đến khám và điều trị, trong đó hơn 75% người bệnh đến từ các tỉnh, thành.

Những con số này cho thấy nhu cầu rất lớn đối với một bệnh viện chuyên khoa đầu ngành, đồng thời đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, công nghệ, nguồn nhân lực và chất lượng quản trị bệnh viện.

Đây không phải là những dự án đầu tư riêng lẻ, mà hướng đến hoàn thiện đồng bộ năng lực của một trung tâm ung thư tuyến cuối, từ tầm soát, chẩn đoán sớm đến điều trị đa mô thức, xạ trị kỹ thuật cao, y học hạt nhân và chăm sóc người bệnh trong suốt quá trình điều trị.

Đáng chú ý, dự án mua sắm hệ thống Cyclotron và máy gia tốc tuyến tính, với tổng mức đầu tư 587 tỷ đồng, có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh nguồn thuốc phóng xạ phục vụ PET/CT hiện còn hạn chế.

Khi dự án hoàn thành, Bệnh viện có điều kiện chủ động hơn về nguồn thuốc phóng xạ cho hai hệ thống PET/CT, đồng thời bổ sung năng lực xạ trị cho số lượng người bệnh ngày càng tăng. Xa hơn, hệ thống Cyclotron còn có thể góp phần cung ứng thuốc phóng xạ cho các cơ sở y tế khác của Thành phố và các tỉnh, thành lân cận.

Đến nay, dự án “Mua sắm thiết bị y tế chuyên môn của Bệnh viện Ung Bướu” do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thành phố làm chủ đầu tư đã được UBND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư và dự kiến tổ chức đấu thầu chậm nhất trong quý I/2027.

Các dự án còn lại đang được Sở Y tế Thành phố phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thành phố, Sở Tài chính cùng các đơn vị liên quan hoàn chỉnh hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét trong năm 2026-2027.

Các bệnh nhân tham gia Câu Lạc bộ Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh.

Không chờ dự án hoàn thành mới giải quyết quá tải

Trong khi chờ các dự án đầu tư được triển khai, yêu cầu của Sở Y tế là Bệnh viện phải chủ động triển khai ngay các giải pháp để giảm thời gian chờ và tạo thuận lợi nhất cho người bệnh.

Trước số lượng người bệnh cần xạ trị ngày càng tăng, Bệnh viện đã tổ chức xạ trị ngoài giờ, vận hành các hệ thống từ 5 giờ sáng đến 23 giờ, đồng thời áp dụng các phác đồ xạ trị giảm phân liều, rút ngắn thời gian điều trị đối với những trường hợp có chỉ định phù hợp; ưu tiên các trường hợp cần xạ trị cấp cứu hoặc cần được điều trị sớm.

Đối với tình trạng thiếu thuốc đồng vị phóng xạ 18F-FDG phục vụ PET/CT, Bệnh viện chủ động tư vấn, giải thích cho người bệnh và sử dụng các phương tiện chẩn đoán thay thế phù hợp như CT, MRI, xạ hình xương… theo chỉ định chuyên môn, bảo đảm không làm gián đoạn kế hoạch điều trị.

Đồng thời, chức năng CT của hệ thống PET/CT vẫn tiếp tục được khai thác phục vụ chẩn đoán hình ảnh, theo dõi và đánh giá đáp ứng điều trị, lập kế hoạch xạ trị và các chỉ định chuyên môn phù hợp, bảo đảm thiết bị được sử dụng hiệu quả, không để xảy ra lãng phí nguồn lực đã đầu tư.

Cũng theo Sở Y tế Thành phố xác định, đầu tư thêm bệnh viện, máy móc và giường bệnh là rất cần thiết, nhưng chưa thể là giải pháp duy nhất trước gánh nặng ung thư ngày càng tăng.

Giải pháp căn cơ phải là một chiến lược phòng, chống ung thư đồng bộ, bao gồm: tăng cường phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy cơ; đẩy mạnh tầm soát và phát hiện sớm; nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị tại các cơ sở chuyên sâu; phát triển chăm sóc giảm nhẹ; củng cố hệ thống ghi nhận và quản lý bệnh ung thư; đồng thời tăng cường liên kết, chuyển giao kỹ thuật và phối hợp giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các Tỉnh, Thành.

Theo định hướng phát triển hệ thống y tế Thành phố Hồ Chí Minh "đa tầng - đa cực - đa trung tâm", năng lực tầm soát, chẩn đoán và điều trị ung thư cần được tổ chức thành mạng lưới, từng bước đưa dịch vụ kỹ thuật cao đến gần nơi người dân sinh sống. Theo đề xuất hiện nay, trong danh mục các dự án PPP y tế của Thành phố có Dự án xây dựng Bệnh viện Ung Bướu cơ sở Bà Rịa, quy mô dự kiến 700 giường, cùng các dự án xây dựng Trung tâm tầm soát và chẩn đoán bằng công nghệ cao tại Cụm y tế Tân Kiên và Cụm y tế Thủ Đức. Bên cạnh đó, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030, Sở Y tế cũng đã đăng ký Dự án xây dựng Bệnh viện Ung Bướu cơ sở Bình Dương tại Cụm y tế Bình Dương. Nếu được triển khai theo đúng định hướng, các dự án này sẽ góp phần từng bước hình thành các cực chuyên sâu về ung bướu, giảm áp lực tập trung người bệnh vào một cơ sở, đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ tầm soát, chẩn đoán và điều trị ung thư của người dân trên toàn địa bàn Thành phố sau mở rộng.