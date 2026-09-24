Hơn 5.000 tỉ đồng đầu tư Khu Công nghệ cao Cần Thơ

Ngày 24.9, UBND TP. Cần Thơ vừa ban hành quyết định thành lập Khu Công nghệ cao Cần Thơ có quy mô diện tích 200ha, ở phường Ô Môn. Vị trí nằm cách quốc lộ 91 khoảng 500m, cách trung tâm thành phố khoảng 18km… thuận lợi cho giao thông, đi lại.

Khu Công nghệ cao Cần Thơ có quy mô diện tích 200 ha thuộc địa bàn phường Ô Môn

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi, chức năng của Khu Công nghệ cao là thực hiện các hoạt động công nghệ cao phù hợp với chính sách phát triển công nghệ cao của Việt Nam. Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ cao, công nghệ chiến lược; sản xuất sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm công nghệ chiến lược.

Đồng thời, cung ứng các dịch vụ công nghệ cao, dịch vụ công nghệ chiến lược; hỗ trợ ươm tạo, đào tạo, chuyển giao công nghệ, công nghệ chiến lược. Thực hiện các nhiệm vụ, chức năng khác của khu công nghệ cao theo quy định của pháp luật về công nghệ cao…

UBND TP. Cần Thơ giao Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối triển khai quyết định và theo dõi tổng thể quá trình xây dựng, phát triển Khu Công nghệ cao. Phối hợp với sở, ngành, địa phương để tham mưu cơ chế, chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thu hút doanh nghiệp công nghệ cao, khởi nghiệp sáng tạo, nhà đầu tư và các nguồn lực tham gia Khu Công nghệ cao.

Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức lập, thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và các quy hoạch xây dựng có liên quan đến Khu Công nghệ cao Cần Thơ theo quy định.

UBND thành phố cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện các thủ tục về đất đai, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các nội dung khác thuộc lĩnh vực đất đai theo quy định. Kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, xử lý chất thải và các yêu cầu về môi trường trong quá trình đầu tư xây dựng.

Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án hơn 5.051 tỉ đồng, gồm nguồn vốn từ ngân sách và nguồn lực xã hội hóa. Trong đó, giai đoạn đầu hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp có thu. Các giai đoạn tiếp theo chuyển đổi sang mô hình Công ty TNHH một thành viên quản lý và kinh doanh hạ tầng khu công nghệ cao; đồng thời nghiên cứu cổ phần hóa khi điều kiện cho phép.

Về lộ trình thực hiện, giai đoạn 2026-2028, hoàn thiện thủ tục pháp lý, thành lập Ban quản lý, phê duyệt quy hoạch, giải phóng mặt bằng và khởi công hạ tầng kỹ thuật, với kinh phí khoảng 2.640 tỉ đồng; trong đó vốn ngân sách là 1.437 tỉ đồng.

Giai đoạn 2028-2030, tiếp tục giải phóng mặt bằng, hoàn thiện đồng bộ hạ tầng, kinh phí dự kiến hơn 2.411 tỉ đồng, từ nguồn vốn huy động. Giai đoạn sau năm 2030, khi khu công nghệ cao đi vào vận hành toàn bộ sẽ tăng cường thu hút các dự án đầu tư.