Hơn 5.000 sinh viên dân tộc thiểu số tham gia lớp học AI

Quang cảnh lễ khai giảng lớp học

Chương trình được tổ chức trực tiếp và trực tuyến kết nối tới 8 cơ sở giáo dục đại học ở khắp các khu vực trên cả nước, thu hút hơn 5.000 sinh viên là dân tộc thiểu số tham gia.

Phát biểu tại chương trình, PGS. TS Nguyễn Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, AI đang thay đổi nhanh chóng cách con người học tập, nghiên cứu và làm việc. Nếu sinh viên ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi chậm tiếp cận công nghệ này, khoảng cách về cơ hội học tập và việc làm có thể ngày càng lớn.

PGS. TS Nguyễn Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu khai mạc chương trình

Với thông điệp không để sinh viên dân tộc thiểu số bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận, trang bị kỹ năng ứng dụng AI cho người học. Đây cũng là hoạt động cụ thể triển khai đề án Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số giai đoạn 2026 - 2035, định hướng đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2776/QĐ-TTg.

Các đại biểu tham dự chương trình

Trong thời gian học, sinh viên sẽ được hướng dẫn từ những kiến thức cơ bản như hiểu AI là gì, cách đặt câu lệnh (prompt) đến sử dụng AI để tìm kiếm và kiểm chứng thông tin, xây dựng bài trình bày, luyện nói tiếng Anh, phân tích dữ liệu, tạo ứng dụng đơn giản bằng ngôn ngữ tự nhiên và làm quen với các trợ lý AI hỗ trợ tự động hóa công việc.

Sinh viên tham gia chương trình tại điểm cầu trực tiếp Trường Đại học Đà Lạt

Chương trình không yêu cầu sinh viên biết lập trình và ưu tiên các công cụ AI miễn phí, phù hợp với người học ở những địa bàn còn khó khăn về điều kiện học tập. Bên cạnh kỹ năng sử dụng, sinh viên được hướng dẫn ứng dụng AI trung thực, có trách nhiệm; biết kiểm chứng thông tin, nhận diện tin giả và nội dung giả mạo bằng công nghệ deepfake, đồng thời bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Sau khóa học, sinh viên được khuyến khích phát triển sản phẩm ứng dụng AI phục vụ học tập hoặc giải quyết vấn đề thực tiễn tại địa phương. Các sản phẩm tiêu biểu dự kiến được giới thiệu tại lễ tổng kết tổ chức trong tháng 11/2026.