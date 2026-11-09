Hơn 5.000 người tham gia giải chạy xanh tại Ninh Bình

Ngày 14 và 15/11, giải chạy YIC Phủ Lý Green Race 2026 sẽ diễn ra tại Sân vận động Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình, với sự tham gia của hơn 5.000 người. Bước sang mùa giải thứ tư, sự kiện tiếp tục hướng đến mục tiêu thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, kết nối cộng đồng và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

YIC Phủ Lý Green Race là giải chạy thường niên do Công ty TNHH YIC Hà Nam tổ chức, hoàn toàn miễn phí đối với người tham gia. Sau ba mùa giải, sự kiện dần trở thành hoạt động thể thao cộng đồng quen thuộc, thu hút đông đảo người dân và những người yêu thích chạy bộ.

“Qua YIC Phủ Lý Green Race 2026, chúng tôi mong muốn mang đến không chỉ một sự kiện thể thao mà còn là một ngày hội dành cho cộng đồng. Chạy bộ là một cách đơn giản để kết nối con người với thiên nhiên, đồng thời lan tỏa tinh thần sống xanh, sống khỏe đến những người xung quanh. Chúng tôi hy vọng mỗi người khi đến với giải chạy sẽ mang về cho mình niềm vui, năng lượng tích cực và những kỷ niệm đáng nhớ, đồng thời có thêm những trải nghiệm thú vị về cảnh quan và con người địa phương”, Đại diện Công ty TNHH YIC Hà Nam chia sẻ.

Giải chạy YIC Phủ Lý Green Race 2026 sẽ diễn ra tại Sân vận động Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình.

Năm nay, giải có ba nội dung thi đấu gồm 5km, 10km và Family Run dành cho các gia đình. Việc thiết kế nhiều cự ly giúp người tham gia ở các độ tuổi và trình độ thể lực khác nhau có thể lựa chọn nội dung phù hợp. Đặc biệt, Family Run tạo cơ hội để phụ huynh cùng con em vận động, qua đó khuyến khích thói quen rèn luyện sức khỏe từ nhỏ.

Các cung đường xuất phát từ Sân vận động Phủ Lý, đi qua những tuyến phố trung tâm và men theo sông Đáy. Lộ trình này không chỉ mang đến trải nghiệm chạy bộ mà còn giúp người tham gia khám phá cảnh quan, nhịp sống và những nét đặc trưng của địa phương.

Theo ban tổ chức, các cung đường được đo đạc, cập nhật theo tiêu chuẩn của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam. Giải cũng áp dụng hệ thống chip điện tử để ghi nhận thành tích, bảo đảm tính chính xác và công bằng.

Dọc đường chạy, các trạm tiếp nước, điện giải và hỗ trợ y tế được bố trí nhằm phục vụ vận động viên. Người tham gia được mua bảo hiểm, sử dụng miễn phí dịch vụ gửi đồ, gửi xe và nhận bộ vật phẩm thi đấu gồm áo, số BIB, băng đô, túi Eco Bag cùng giấy chứng nhận điện tử.

Điểm nhấn của mùa giải năm nay là huy chương hoàn thành được làm từ nhựa tái chế, thể hiện thông điệp bảo vệ môi trường mà ban tổ chức theo đuổi.

Bên cạnh các nội dung chạy bộ, sự kiện còn có nhiều hoạt động như bốc thăm trúng thưởng, cuộc thi trang phục ấn tượng và đổi rác thải nhựa lấy quà tặng. Người tham gia có thể mang chai nhựa, vỏ hộp sữa cùng những vật liệu có khả năng tái chế đến khu vực quy đổi để nhận các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Ngoài ra, các gian hàng trải nghiệm, khu vui chơi dành cho trẻ em và không gian ẩm thực cũng được bố trí, giúp người dân có thêm lựa chọn vui chơi trong hai ngày cuối tuần.