Hơn 5.000 người tham dự Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026

26' trước

Dự lễ khai mạc Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026 có các đại biểu: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long; Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm; Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ.

Cá đại biểu dự lễ khai mạc.

Cùng dự còn có đại sứ các nước, đại diện các tổ chức quốc tế; đại diện các sở, ngành, đoàn thể thành phố Hà Nội và hơn 3.000 vận động viên đến từ gần 200 đơn vị, gồm 126 xã, phường của thành phố, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, vận động viên người nước ngoài và các tỉnh, thành bạn, các đơn vị tài trợ...

41' trước

Các đại biểu chào cờ trước giờ khai mạc.

Chương trình nghệ thuật chào mừng.

51' trướcHình ảnh không khí sôi động trước giờ chạy

Vận động viên hồ hởi sẵn sàng thi đấu tại Giải chạy Báo Hànộimới

56' trướcLực lượng y tế sẵn sàng ứng trực, bảo đảm an toàn cao nhất cho từng bước chạy

Có mặt tại không gian hồ Hoàn Kiếm từ 6h sáng trong không khí sôi động của vòng Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới, điều dưỡng Hà Thị Phương Ngọc (Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn) cho biết, bản thân chị và toàn bộ kíp trực y tế đều cảm nhận rõ niềm tự hào và trách nhiệm lớn lao khi được đồng hành bảo vệ sức khỏe cho ngày hội thể thao truyền thống của Thủ đô.

Điều dưỡng Hà Thị Phương Ngọc (Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn).

"Ngay sau khi tiếp nhận kế hoạch chỉ đạo từ lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn từ ngày 22-9, chúng tôi đã chủ động xây dựng phương án trực cấp cứu ngoại viện chi tiết, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc men, phương tiện, dụng cụ sơ cấp cứu ban đầu. Kíp trực của bệnh viện có sự phối hợp liên chuyên khoa chặt chẽ - từ lực lượng chuyên khoa chấn thương chỉnh hình đến y dược cổ truyền - nhằm xử trí kịp thời mọi tình huống chấn thương, căng cơ, hay quá tải vận động của vận động viên. Đồng thời, mạng lưới y tế được bố trí bài bản kết nối chặt chẽ với Ban tổ chức, lực lượng an ninh và hệ thống xe cấp cứu lưu động quanh hồ, bảo đảm tiếp cận vận động viên nhanh nhất ở mọi vị trí trên đường chạy".

Theo chị Phương Ngọc, năm nay, giải quy tụ lượng vận động viên rất đông, với hàng nghìn người tham gia tranh tài ở nhiều cự ly. Với đặc thù thi đấu đường chạy quanh hồ, các tình huống thường gặp nhất là chuột rút, co rút cơ, căng cứng cơ bắp, hoặc hụt hơi, tức ngực do tăng tốc bứt phá về đích.

"Với chuyên môn y học cổ truyền và phục hồi chức năng, tôi đã sẵn sàng xử lý trong các tình huống, thực hiện các thao tác xoa bóp, giãn cơ tức thì để giảm đau, chống co cứng cho các vận động viên ngay sau vạch đích.

Từ góc độ chuyên môn y tế, chúng tôi cũng khuyến nghị các vận động viên cần khởi động kỹ các khớp và nhóm cơ trước khi xuất phát. Đặc biệt sau khi về đích, người chạy nên điều tiết nhịp thở, không dừng lại đột ngột hay ngồi thụp xuống để tránh tình trạng tim co thắt đột ngột gây khó thở, choáng váng.

Sau khi qua đích, vận động viên nên thả lỏng, đi bộ nhẹ nhàng. Lực lượng y tế Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn luôn túc trực 100% quân số tại các điểm chốt và khu vực y tế, quyết tâm tạo điểm tựa an toàn vững chắc nhất để mỗi vận động viên tự tin bứt phá và tỏa sáng trên từng cung đường chạy", chị Ngọc nói.

56' trướcChạy để thử sức, vượt qua chính mình

VĐV Nguyễn Bá Khang.

Chia sẻ trước giờ thi đấu, VĐV Nguyễn Bá Khang, học sinh lớp 12 A8 Trường THPT Văn Hiến, phường Tương Mai, cho biết: Đây là năm đầu tiên em tham gia Giải chạy Báo Hànộimới. Em nghĩ điều ý nghĩa nhất của giải không chỉ là những tấm huy chương, mà còn là cơ hội để học sinh chúng em được giao lưu, thi đấu và thử thách bản thân. Được chạy trong không khí cổ vũ sôi nổi cũng là một trải nghiệm em sẽ nhớ lâu.

Trước giờ thi đấu, em vừa hồi hộp vừa háo hức. Đây là một giải đấu có không khí rất đặc biệt, nên em muốn cố gắng hết sức để đạt kết quả tốt.

Điều em mong muốn không chỉ là thành tích, mà còn được thi đấu hết mình và vượt qua chính mình”.

1h trướcGiải chạy lan tỏa sâu sắc thông điệp hòa bình và tinh thần đoàn kết

Tham gia cổ vũ Vòng chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2025, Đặng Ngọc Anh, sinh viên năm thứ nhất Học viện Quản lý giáo dục chia sẻ: "Sáng nay, ra Hồ Gươm, hòa mình vào bầu không khí rộn ràng, náo nhiệt với sự tham gia của đông đảo vận động viên và bạn bè quốc tế, tôi cảm thấy vô cùng háo hức và xúc động.

Bạn Đặng Ngọc Anh, sinh viên năm thứ nhất Học viện Quản lý giáo dục.

Là một nét văn hóa thể thao quần chúng tiêu biểu đã được duy trì và phát triển qua hơn nửa thế kỷ, Giải chạy Báo Hànộimới không chỉ là sân chơi rèn luyện sức khỏe, mà còn lan tỏa sâu sắc thông điệp hòa bình và tinh thần đoàn kết. Chứng kiến tinh thần thể thao sôi nổi, những nụ cười rạng rỡ và sự hưởng ứng nhiệt tình của dòng người bên hồ Hoàn Kiếm, tôi cảm nhận rõ nét tình yêu với một Hà Nội thanh lịch, văn minh và giàu sức sống.

Trải nghiệm tuyệt vời này thực sự truyền cho mỗi chúng ta thêm niềm tin, động lực sống tích cực, cùng góp phần nhỏ bé để xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển và vươn tới tương lai".

1h trướcSẵn sàng bảo đảm an toàn đường chạy quanh hồ Hoàn Kiếm

Ghi nhận 6h30 sáng ngày 27-9, quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, lực lượng Công an được bố trí dày tại các chốt, khẩn trương phân luồng, hướng dẫn giao thông, bảo đảm đường chạy thông thoáng, an toàn cho vận động viên trước giờ xuất phát.

Lực lượng công an phường Hoàn Kiếm phân luồng, hướng dẫn giao thông tại khu vực diễn ra giải chạy. Ảnh: Giang Vi

Theo Thiếu tá Nguyễn Hồng Duy, cán bộ Tổ Cảnh sát trật tự, Công an phường Hoàn Kiếm, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự quanh hồ Hoàn Kiếm, toàn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại giải gồm: Cán bộ, chiến sĩ công an phường Hoàn Kiếm cùng các lực lượng công an thành phố được tăng cường.

Riêng phường Hoàn Kiếm huy động 8 cán bộ phường trực cùng các chiến sĩ cảnh sát, lực lượng an ninh cơ sở tại 8 chốt xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Nhiệm vụ chính là bảo đảm an ninh trật tự, cấm đường, phân luồng, hướng dẫn giao thông, tạo hành lang an toàn cho vận động viên trong suốt thời gian diễn ra các nội dung thi đấu.

Thiếu tá Nguyễn Hồng Duy cho biết, bên cạnh bảo đảm an toàn cho các vận động viên, lực lượng làm nhiệm vụ chú trọng nhắc nhở, hướng dẫn người dân, du khách chấp hành các quy định về giao thông, không tập trung dưới lòng đường, góp phần bảo đảm an toàn cho cả người tham gia giải và cộng đồng.

Việc bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông quanh hồ Hoàn Kiếm góp phần tạo không khí an toàn, văn minh, thuận lợi để các vận động viên thi đấu, đồng thời bảo đảm hoạt động đi lại, sinh hoạt của người dân và du khách trong khu vực trung tâm Thủ đô.

1h trước

Chung kết giải chạy năm nay có sự tham dự của hơn 5000 người. Ảnh minh hoạ: Viết Thành

Giải đấu là hoạt động thể thao trọng điểm trong chuỗi các sự kiện chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026); 27 năm Hà Nội được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Thành phố Vì hòa bình.

Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026 được UBND thành phố Hà Nội giao cho hai cơ quan: Báo Hànộimới, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đồng tổ chức.

Cuộc thi chung kết diễn ra tại vườn hoa đền Bà Kiệu và xung quanh hồ Hoàn Kiếm với sự tham dự của hơn 5000 người, trong đó, có hơn 3000 vận động viên tham gia thi đấu chính thức.

Tại chung kết Giải chạy Báo Hànộimới năm nay, nội dung nâng cao quy tụ hơn 150 vận động viên đến từ 16 đơn vị tỉnh, thành, ngành trong cả nước gồm: Thành phố Hà Nội, Đồng Nai, Lai Châu, Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Bắc Ninh, Sơn La, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Gia Lai, Quân đội, Phú Thọ, Công an Nhân dân, Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội… Cùng với đó là các vận động viên đến từ 126 xã, phường của Thủ đô Hà Nội.

Giải năm nay thu hút nhiều vận động viên tên tuổi của làng điền kinh như: Trần Văn Đảng, Khuất Phương Anh (Hà Nội); Nguyễn Thu Hà (Ninh Bình); Trịnh Quốc Lượng, Hán Thị Bích Thư, Dương Minh Hùng (Quân đội); Hoàng Viết Vỹ Ly (Bắc Ninh); Trần Minh Vân (Thái Nguyên); Bùi Thu Hà (Thanh Hóa), Ngô Thị Khánh Ny (Hưng Yên)... Đây là những vận động viên từng khoác áo đội tuyển quốc gia và giành thành tích cao tại các giải trong nước, quốc tế.

Các vận động viên tham gia 12 nội dung thi đấu ở các cự ly gồm: 1.750m nam, nữ trung học cơ sở và trung học phổ thông khối quận, huyện, thị xã (1 vòng hồ Hoàn Kiếm); 1.750m nữ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp - dạy nghề, người nước ngoài; 3.500m nam đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp - dạy nghề, người nước ngoài (2 vòng hồ Hoàn Kiếm); 3.500m nữ lao động sản xuất và vũ trang (2 vòng hồ Hoàn Kiếm); 5.250m nam lao động sản xuất và vũ trang (3 vòng hồ Hoàn Kiếm).

Nét mới của giải năm nay là có thêm nội dung thi đấu dành cho các nhà tài trợ với cự ly 1.750m, nam và nữ. Đây là nỗ lực của Ban tổ chức nhằm khuyến khích các vận động viên trong các câu lạc bộ chạy bộ phong trào, những vận động viên tự do có trình độ cao tham gia để tăng thêm tính hấp dẫn cho giải.

Ở nội dung chạy nâng cao dành cho vận động viên đội tuyển điền kinh các tỉnh, thành phố, các vận động viên sẽ tranh tài ở nội dung 5.250m nữ; 8.750m nam (5 vòng hồ Hoàn Kiếm).

Ngoài ra, chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026 có khoảng 200 vận động viên người nước ngoài, là cán bộ, nhân viên các đại sứ quán, tổ chức quốc tế đang học tập và làm việc trên địa bàn Hà Nội.

Đáng chú ý, tại kỳ giải năm nay có ông Nikko Huelgas - cựu vận động viên điền kinh người Philippines tham gia thi đấu. Ông Nikko Huelgas từng vô địch 2 kỳ SEA Games 2015 và 2017.

Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng năm 2026 sẽ được tường thuật trực tiếp trên tổ hợp truyền thông của Cơ quan báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc của Ban tổ chức, các xã, phường, đơn vị tham dự cùng quyết tâm của các vận động viên, chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026 được kỳ vọng tiếp tục tạo dấu ấn về quy mô, chất lượng chuyên môn và sức lan tỏa cộng đồng, qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh Hà Nội năng động, khỏe mạnh và giàu sức sống.

HNMO