Hơn 5.000 lượt cán bộ, chiến sĩ hưởng ứng Ngày Pháp luật

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ thường xuyên, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, gắn với nhiệm vụ chính trị, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong LLVT tỉnh.

Các hoạt động được đổi mới về nội dung, phương pháp, hướng về cơ sở và sát với thực tiễn nhiệm vụ.

Các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với ngành tư pháp, công an và các tổ chức đoàn thể địa phương tổ chức sinh hoạt chuyên đề, phổ biến văn bản pháp luật mới; tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông, Luật Nghĩa vụ quân sự, quy định quản lý, sử dụng vũ khí, trang bị và những nội dung liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Các đội thi hào hứng tham gia trò chơi “Tìm hiểu pháp luật”, góp phần nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ.

Đáng chú ý, công tác tuyên truyền không chỉ dừng lại ở hình thức phổ biến một chiều mà được lồng ghép với giao lưu văn hóa, văn nghệ, sân khấu hóa tình huống pháp luật, thi tìm hiểu kiến thức và xử lý các tình huống thực tế.

Qua đó, tạo không khí sinh hoạt sôi nổi, giúp cán bộ, chiến sĩ tiếp cận các quy định pháp luật một cách gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ vận dụng.

Tại cơ quan Bộ CHQS tỉnh, chương trình hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức với nhiều nội dung tương tác.

Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật được sân khấu hóa sinh động, giúp cán bộ, chiến sĩ dễ hiểu, dễ nhớ và vận dụng các quy định pháp luật vào thực tiễn.

Bên cạnh tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, cán bộ, chiến sĩ còn tham gia trò chơi “Chinh phục đỉnh Olympia pháp luật” và các tiểu phẩm sân khấu hóa về Luật Nghĩa vụ quân sự. Những hình thức truyền đạt sinh động góp phần nâng cao hiệu quả tiếp nhận kiến thức, thu hút sự tham gia tích cực của cán bộ, chiến sĩ.

Cùng với cơ quan Bộ CHQS tỉnh, các đơn vị trong LLVT tỉnh cũng triển khai hoạt động phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ từng địa bàn.

Tại Ban CHQS cấp xã, nội dung tuyên truyền được gắn với công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, huấn luyện dân quân, xây dựng lực lượng dự bị động viên và phối hợp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Thông qua các hoạt động, cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng dân quân thường trực, được củng cố kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức về chức trách, nhiệm vụ và trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đây cũng là dịp để các cơ quan, đơn vị chủ động phòng ngừa vi phạm pháp luật, kỷ luật, góp phần xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, đoàn kết, thống nhất.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc góp phần tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong chương trình sinh hoạt hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026.

Với hơn 5.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 đã tạo sức lan tỏa trong LLVT tỉnh Tây Ninh, góp phần đưa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trở thành ý thức tự giác, hành động thường xuyên của mỗi quân nhân.

Thời gian tới, LLVT tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phát huy trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy và đội ngũ cán bộ các cấp; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục pháp luật với quản lý, duy trì kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy.

Mục tiêu nhằm xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, chính quy, mẫu mực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.