Hơn 5.000 hộ kinh doanh Đà Nẵng được hỗ trợ thiết lập website

Hoạt động nằm trong Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và hộ kinh doanh hiện diện trực tuyến tin cậy, an toàn với các dịch vụ số sử dụng tên miền quốc gia “.vn” giai đoạn 2026 - 2030, được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt tại Quyết định số 507/QĐ-BKHCN.

Theo đó, hộ kinh doanh và doanh nghiệp mới thành lập được hỗ trợ miễn phí tên miền biz.vn cùng các dịch vụ số đi kèm trong vòng một năm. Tại Đà Nẵng, chương trình không chỉ dừng ở việc hỗ trợ tên miền mà triển khai theo mô hình trọn gói, gồm website dựng sẵn và chứng thư bảo mật SSL, giúp các hộ kinh doanh thuận lợi hơn khi xây dựng kênh giới thiệu sản phẩm, dịch vụ trên môi trường mạng.

Đây là kết quả của việc thực hiện Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 16/4/2026 của UBND thành phố về hỗ trợ cửa hàng, hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ chuyển đổi số, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đưa Bản đồ số hộ kinh doanh và cửa hàng bán lẻ thành phố vào vận hành. Thông tin của các cơ sở kinh doanh được chuẩn hóa, đưa lên bản đồ số và kết nối với tên miền biz.vn, website riêng, qua đó hình thành địa chỉ trực tuyến gắn với địa điểm kinh doanh thực tế.