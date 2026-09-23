Hơn 5.000 hộ kinh doanh Đà Nẵng được hỗ trợ hiện diện trực tuyến

Đà Nẵng đưa dữ liệu, bản đồ số và AI hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số. (Ảnh: VNNIC)

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) vừa phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng cùng các nhà đăng ký tên miền triển khai chính sách hỗ trợ tên miền, website và công cụ số đến các hộ kinh doanh.

Hoạt động nằm trong chương trình thúc đẩy người dân, doanh nghiệp và hộ kinh doanh hiện diện trực tuyến bằng dịch vụ số sử dụng tên miền quốc gia “.vn” giai đoạn 2026-2030. Theo đó, tên miền biz.vn cùng các dịch vụ số đi kèm được hỗ trợ miễn phí trong một năm cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp mới thành lập.

Điểm đáng chú ý trong mô hình tại Đà Nẵng là việc hỗ trợ không dừng ở cấp tên miền. Thông tin của các hộ kinh doanh được đưa lên Bản đồ số hộ kinh doanh và cửa hàng bán lẻ thành phố, qua đó tạo địa chỉ trực tuyến để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ.

Website cũng được tích hợp công cụ AI, cho phép chủ hộ cập nhật nội dung bằng ngôn ngữ thông thường như đổi tên cửa hàng, thêm sản phẩm, sửa giá, thay ảnh hoặc cập nhật số điện thoại mà không cần kiến thức lập trình.

Theo VNNIC, mô hình được triển khai theo chuỗi gồm chính sách hỗ trợ, dữ liệu, bản đồ số, tên miền, website, AI và dashboard. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với cơ quan thuế và các đơn vị liên quan khai thác, chia sẻ thông tin để xác định đúng nhóm người dùng.

Việc triển khai được đưa xuống xã, phường với các đầu mối tiếp nhận nhu cầu. Mỗi xã, phường bố trí tối thiểu 2-3 đầu mối, tiếp nhận đăng ký qua nhóm chat, trực tiếp hoặc phiếu giấy. Dữ liệu sau đó được tổng hợp lên hệ thống và cập nhật trên dashboard để theo dõi tiến độ tại từng địa bàn.

VNNIC cho biết, thời gian tới, dữ liệu sẽ được đưa lên nền tảng bản đồ số do trung tâm phát triển, kết nối với tên miền và website nhằm tạo một nền tảng thống nhất cho việc theo dõi, triển khai.