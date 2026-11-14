Hơn 492 tỷ đồng xây dựng khu xử lý chất thải rắn tại Khánh Sơn

Dự án có quy mô khoảng 9,14ha, gồm khu chôn lấp chất thải rắn không nguy hại và khu chôn lấp chất thải rắn nguy hại, với tổng mức đầu tư hơn 492 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026 - 2029. Các hạng mục đầu tư chính gồm hệ thống thu gom nước rỉ rác, nước thải; mương thu nước rỉ rác toàn khu chôn lấp; trạm xử lý nước rỉ rác giai đoạn 3 công suất 500m3/ngày đêm. Đồng thời, xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước mưa, rãnh tiêu ngầm, hệ thống thu gom và thoát khí rác cùng các hạng mục phục vụ vận hành và công trình phụ trợ.

Dự án nhằm bổ sung hạ tầng xử lý chất thải rắn, góp phần nâng cao năng lực tiếp nhận, xử lý chất thải và bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường tại khu vực bãi rác Khánh Sơn.