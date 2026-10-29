Hơn 49,5 tỷ đồng vốn tín dụng chính sách đến với người dân Trà Tập

Vốn tín dụng chính sách hỗ trợ người dân xã Trà Tập phát triển các mô hình kinh tế. Ảnh: THIỆN TÙNG

Theo báo cáo, tính đến ngày 18/10, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn xã đạt trên 50 tỷ đồng, tăng hơn 1,9 tỷ đồng so với đầu năm. Dư nợ cho vay đạt 49,5 tỷ đồng với 1.019 khách hàng, tăng gần 1,1 tỷ đồng (tương đương 2,2%); mức vay bình quân đạt 48,6 triệu đồng/hộ.

Trong 10 tháng đầu năm, doanh số cho vay đạt 6,6 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt gần 5,6 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chất lượng tín dụng tiếp tục được cải thiện. Nợ quá hạn chỉ còn khoảng 55,5 triệu đồng, giảm 115,5 triệu đồng so với đầu năm và chiếm 0,11% tổng dư nợ. Tỷ lệ thu lãi đạt 99,2% số phải thu; tỷ lệ thu nợ gốc đến hạn đạt 99,4%.

Nguồn vốn chính sách tại Trà Tập hiện được triển khai chủ yếu thông qua 4 tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác. Đến ngày 18/10, dư nợ ủy thác đạt hơn 48,7 tỷ đồng, chiếm 98,4% tổng dư nợ, thông qua 22 tổ tiết kiệm và vay vốn.

Tỷ lệ tổ viên tham gia gửi tiền tiết kiệm hằng tháng cũng tăng lên gần 34%, so với mức 25,7% theo số liệu phương án.

Thời gian tới, xã Trà Tập tiếp tục tập trung quản lý sau vay, nâng cao chất lượng từng khoản vay và từng tổ vay vốn, hướng tới phát huy hiệu quả hơn nữa nguồn vốn tín dụng chính sách trong giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế địa phương.