Hơn 486 triệu đồng tiếp sức bé 4 tuổi mắc ung thư máu ở Phú Thọ

Hơn 486 triệu đồng tiếp sức bé 4 tuổi mắc ung thư máu.

Đại diện Báo Điện tử VTC News vừa trao số tiền 486.585.004 đồng do bạn đọc và các nhà hảo tâm ủng hộ gia đình bé Ngô Việt Hoàng (4 tuổi, quê Phú Thọ), nhân vật trong bài viết “Mẹ ung thư gác thuốc thang, chắt chiu từng suất cơm từ thiện để cứu con 4 tuổi”.

Đón nhận số tiền hỗ trợ, anh Ngô Văn Duy, bố bé Hoàng gửi lời cảm ơn tới Báo Điện tử VTC News cùng các bạn đọc, nhà hảo tâm đã quan tâm, sẻ chia với gia đình trong lúc khó khăn nhất.

Theo anh Duy, khoản tiền là sự giúp đỡ lớn với gia đình, giúp vợ chồng anh có thêm nguồn lực để lo chi phí điều trị cho con trong thời gian tới. Gia đình sẽ sử dụng số tiền đúng mục đích, ưu tiên cho việc chữa bệnh của Hoàng.

Ông Dương Quang Tùng - Phó Tổng Biên tập Báo Điện tử VTC News (giữa) trao số tiền 486.585.004 đồng do bạn đọc và các nhà hảo tâm ủng hộ gia đình bé Ngô Việt Hoàng.

Hoàng hiện vẫn điều trị bệnh bạch cầu cấp dòng lympho, một dạng ung thư máu tiến triển nhanh. Hành trình chữa bệnh của cậu bé kéo dài từ đầu năm 2025 và dự kiến còn nhiều chặng đường phía trước.

Hoàng sinh năm 2022, là con thứ hai của vợ chồng anh Duy và chị Đoàn Thị Phương, ở thôn 39 Vân Đồn, xã Chân Mộng, tỉnh Phú Thọ. Ngay từ những tháng đầu đời, sức khỏe Hoàng không tốt. Khi mới 2 tháng tuổi, em phải nhập viện. Những năm sau đó, bệnh viện trở thành nơi quen thuộc với cậu bé khi liên tục gặp các vấn đề sức khỏe như sốt cao co giật, viêm mũi dị ứng, hen phế quản.

Gần như tháng nào, vợ chồng anh Duy cũng đưa con đi khám hoặc điều trị. Những lần nhập viện nối tiếp nhau trong gần 3 năm. Hai vợ chồng chỉ mong con lớn thêm, sức khỏe ổn định để bớt những chuyến đi viện.

Giờ đây, khoản tiền 486.585.004 đồng bạn đọc và các nhà hảo tâm gửi qua Báo Điện tử VTC News trở thành nguồn động viên lớn đối với gia đình, giúp vợ chồng anh Duy có thêm điều kiện tiếp tục hành trình chữa bệnh cho con.

Báo điện tử VTC News xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của các nhà hảo tâm. Danh sách những tấm lòng vàng ủng hộ bé Ngô Việt Hoàng xem TẠI ĐÂY. Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.