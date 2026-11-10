Hơn 48 nghìn tỷ đồng luân chuyển qua mạng lưới doanh nghiệp "ma" của Xăng dầu Thanh Bình

Xăng dầu Thanh Bình: Số tiền chảy về giám đốc doanh nghiệp

Theo Kết luận thanh tra số 769/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ về chuyên đề diện rộng hoạt động kinh doanh xăng dầu, một trong những vụ việc đáng chú ý được phát hiện là hành vi có dấu hiệu mua bán xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc; sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp tại Công ty TNHH Xăng dầu Thanh Bình (Công ty Thanh Bình).

Qua kiểm tra hồ sơ, tài liệu và xác minh tại cơ quan thuế, Thanh tra Chính phủ xác định, từ tháng 4/2024 đến tháng 6/2026, Công ty Thanh Bình đã sử dụng 4.692 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào, thể hiện việc mua xăng dầu của 12 công ty được xác định là doanh nghiệp "ma", với số lượng khoảng 2,6 tỷ lít, giá trị khoảng 42.600 tỷ đồng.

Qua kiểm tra, 12 doanh nghiệp này không có Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân kinh doanh xăng dầu, không hoạt động tại địa chỉ đăng kỷ, một số người đại diện theo pháp luật xác nhận là người làm thuê, nhận lương hằng tháng hoặc bị giả mạo thông tin căn cước công dân để thành lập công ty, không biết gì về hoạt động của công ty.

Kết luận thanh tra chuyên đề diện rộng hoạt động kinh doanh xăng dầu của Thanh tra Chính phủ chỉ ra tại một số doanh nghiệp.

Các hóa đơn được sử dụng để hợp thức hóa lượng xăng dầu bán ra khoảng 2,8 tỷ lít, trị giá khoảng 46.000 tỷ đồng, theo 19.843 hóa đơn GTGT xuất cho 112 khách hàng doanh nghiệp và khách lẻ. Quá trình xác minh dòng tiền cho thấy quy mô giao dịch và cách thức luân chuyển tiền qua nhiều tài khoản có những dấu hiệu bất thường.

Cụ thể, để thanh toán 4.692 hóa đơn GTGT đầu vào, Công ty Thanh Bình sử dụng 15 tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp để chuyển khoảng 48.100 tỷ đồng đến 23 tài khoản của 12 công ty "ma". Số tiền này sau đó được luân chuyển qua 3 tài khoản của 2 công ty trung gian đến 26 tài khoản cá nhân của ông Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Công ty Thanh Bình.

Từ các tài khoản này, ông Sơn tiếp tục chuyển tiền cho 114 tổ chức với tổng số khoảng 13.070 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 11.203 tỷ đồng được chuyển lại cho Công ty Thanh Bình. Ngoài ra, khoảng 37.880 tỷ đồng được chuyển đến 1.285 cá nhân thông qua khoảng 1.800 tài khoản.

Không chỉ bất thường về dòng tiền, cơ quan thanh tra còn phát hiện dấu hiệu sử dụng chứng từ để hợp thức hóa nguồn gốc hàng hóa. Cụ thể, các phiếu SMO (lệnh xuất kho, đặt hàng trực tuyến) được sử dụng cho nhiều lô hàng theo hóa đơn GTGT; có trường hợp phiếu SMO đã bị hủy do không nhận hàng nhưng vẫn được sử dụng để báo cáo, chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Từ những dấu hiệu trên, Thanh tra Chính phủ nhận định vụ việc có dấu hiệu mua bán xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc (hàng lậu), sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp và có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 221 Bộ luật Hình sự.

P.A.S: 4.187 hóa đơn đầu vào, dòng tiền khoảng 2.200 tỷ đồng qua 22 cá nhân

Một vụ việc khác được Thanh tra Chính phủ chỉ ra là hành vi có dấu hiệu mua bán xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc; sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp và vi phạm quy định về kế toán tại Công ty TNHH Đầu tư P.A.S cùng 4 đơn vị trực thuộc.

Theo kết quả xác minh, từ tháng 7/2024 đến tháng 10/2024, Công ty P.A.S và 4 đơn vị trực thuộc đã sử dụng 4.187 hóa đơn GTGT đầu vào, thể hiện việc mua xăng dầu của 8 công ty "ma", với số lượng khoảng 150 triệu lít, giá trị khoảng 3.300 tỷ đồng.

Các hóa đơn này được sử dụng để hợp thức hóa lượng xăng dầu bán ra cho 6 khách hàng doanh nghiệp và khách lẻ, với tổng lượng khoảng 142,4 triệu lít, giá trị khoảng 2.210 tỷ đồng, theo 2.053 hóa đơn GTGT.

Qua xác minh tại cơ quan thuế, Thanh tra Chính phủ phát hiện 8 công ty cung cấp hóa đơn đầu vào cho P.A.S đã sử dụng 3.832 hóa đơn GTGT đầu vào, thể hiện việc mua xăng dầu của 17 doanh nghiệp với tổng giá trị khoảng 3.347 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, cả 25 doanh nghiệp trong chuỗi giao dịch này đều không hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Một số người đại diện theo pháp luật xác nhận là người làm thuê, nhận lương hằng tháng hoặc bị mất, giả mạo căn cước công dân, không biết gì về hoạt động của công ty.

Về dòng tiền, Công ty P.A.S và 4 đơn vị trực thuộc đã chuyển tiền mua hàng cho các doanh nghiệp xuất hóa đơn đầu vào. Sau đó, các doanh nghiệp này chuyển tiền cho 22 cá nhân hoặc cho người rút tiền mặt, với tổng số tiền được xác định ban đầu khoảng 2.200 tỷ đồng.

Trong số 22 cá nhân nói trên, cơ quan chức năng xác định một tài khoản đứng tên bà Phùng Thị Mỹ Duyên, kế toán Công ty P.A.S - Chi nhánh TP HCM, đã nhận 356 tỷ đồng.

Theo Thanh tra Chính phủ, vụ việc có dấu hiệu mua bán xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc; sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp và có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Những dữ liệu về số lượng hóa đơn, doanh nghiệp tham gia chuỗi giao dịch và dòng tiền qua tài khoản cá nhân cho thấy mức độ phức tạp của hoạt động mua bán, sử dụng hóa đơn trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

Nhiên liệu Phúc Lâm: Chênh lệch tồn kho khoảng 675 tỷ đồng

Không chỉ phát hiện dấu hiệu bất thường trong hoạt động mua bán hóa đơn và luân chuyển tiền, kết luận thanh tra còn chỉ ra những vấn đề trong công tác quản lý hàng tồn kho và hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm.

Theo kết quả kiểm tra, trong giai đoạn từ năm 2022 đến ngày 30/6/2026, lượng tồn kho xăng dầu trên sổ sách kế toán, báo cáo tài chính của doanh nghiệp chênh lệch với lượng tồn kho xăng dầu được kiểm kê thực tế tại các kho. Tổng giá trị chênh lệch được xác định khoảng 675 tỷ đồng.

Văn bản số 1969/TTTN-NV ngày 22/6/2026 của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cũng nêu rõ sự chênh lệch giữa số liệu xăng dầu tồn kho cuối ngày theo sổ sách Công ty Phúc Lâm cung cấp và lượng xăng dầu thực tế tại Tổng kho Nhà Bè, là kho do doanh nghiệp thuê.

Các số liệu kiểm kê được Thanh tra Chính phủ dẫn lại cho thấy sự biến động lớn giữa lượng hàng tồn kho trên sổ sách và thực tế qua các thời điểm.

Thanh tra Chính phủ xác định vụ việc có dấu hiệu "Tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 221 Bộ luật Hình sự.