Hơn 462.000 bài dự thi Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao giải C cho các tác giả và nhóm tác giả. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Sáng 29/9, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ Hai, năm 2026. Cuộc thi năm nay tiếp nhận 462.629 bài dự thi, tăng 263.607 bài, tương đương 132,45% so với năm 2025.

Phát biểu tại lễ trao giải, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm cho biết cùng với việc mở rộng quy mô, Ban Bí thư Trung ương Đoàn chú trọng đổi mới cách thức tổ chức để Cuộc thi phù hợp hơn với môi trường truyền thông hiện nay.

Toàn bộ các khâu từ tiếp nhận tác phẩm, quản lý, theo dõi đến tổ chức chấm thi được triển khai trên nền tảng số, góp phần tạo thuận lợi trong tổ chức và nâng cao tính khoa học, thống nhất, minh bạch của cuộc thi.

Cuộc thi năm nay được tổ chức với 6 loại hình gồm báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình, video và đồ họa. Việc bổ sung, tiếp tục duy trì các hình thức thể hiện đa dạng tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên lựa chọn phương thức phù hợp với môi trường truyền thông số, trong đó thể loại đồ họa mở thêm không gian thể hiện các nội dung chính luận bằng hình thức trực quan.

Đồng chí Hồ Hồng Nguyên, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương trao trao giải Khuyến khích cho các tác giả và nhóm tác giả. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Các tác phẩm dự thi tập trung vào nhiều vấn đề gắn với đời sống xã hội và thanh niên như chuyển đổi số, không gian mạng, trách nhiệm của thế hệ trẻ, nhận diện và đấu tranh với thông tin sai lệch, bảo vệ chủ quyền quốc gia, lịch sử, văn hóa, dân tộc, quyền con người và những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển đất nước.

Cuộc thi được Ban Bí thư Trung ương Đoàn triển khai từ tháng 3/2026 theo Kế hoạch số 450-KH/TWĐTN-CTĐ ngày 17/3/2026. Theo Ban Tổ chức, số lượng bài dự thi năm nay đạt hơn 200% chỉ tiêu đề ra.

Có 4 đơn vị có số lượng bài dự thi cao gồm Tỉnh đoàn Hưng Yên với 166.307 bài, Thành đoàn Hà Nội 144.705 bài, Ban Thanh niên Quân đội 35.919 bài và Ban Thanh niên Công an nhân dân 34.591 bài. 100% các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc hoàn thành chỉ tiêu phân bổ.

Nhiều tác giả trẻ đã lựa chọn cách tiếp cận gần với đời sống, sử dụng các phương thức truyền thông hiện đại để chuyển tải nội dung chính luận. Qua đó, các tác phẩm thể hiện sự chủ động, sáng tạo và tinh thần tìm tòi của đoàn viên, thanh niên trước những vấn đề được quan tâm.

Vũ Dương Bảo Châu, tác giả tác phẩm “Biên cương số - Khát vọng đồng hành của tuổi trẻ tiên phong” cho biết, trong kỷ nguyên mới đang hình thành một đường biên mới - “biên cương số,” nơi hàng triệu người trẻ hằng ngày học tập, làm việc và tiếp nhận thông tin.

Các đại biểu tham dự Lễ trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ Hai, năm 2026. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Khi thực hiện tác phẩm, tác giả nhận ra rằng bảo vệ biên cương số không chỉ dừng lại ở việc nhận diện, đấu tranh với những thông tin sai lệch. Nếu chỉ dừng lại ở ‘chống’, chúng ta mới làm được một nửa câu chuyện.

Theo Bảo Châu, nhiệm vụ của người trẻ không chỉ dừng lại ở phòng vệ mà phải là kiến tạo và tiên phong; tiên phong trong nhận thức, đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ và phụng sự cộng đồng.

Sau các vòng tuyển chọn, Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn 59 tác phẩm trao giải ở 6 loại hình. Cơ cấu gồm 6 giải A, 12 giải B, 18 giải C và 23 giải Khuyến khích. Các tác giả, nhóm tác giả đạt giải được trao Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, cúp lưu niệm và tiền thưởng theo quy định.

Thông qua Cuộc thi, Trung ương Đoàn xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; tăng cường ứng dụng công nghệ và phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của thanh niên trong môi trường số. Đây cũng được xem là một kênh để tập hợp các sản phẩm, cách tiếp cận và sáng kiến của tuổi trẻ trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng./.