Hơn 450 món ngon Hoa Kỳ được giới thiệu tại siêu thị Việt

Diễn ra từ ngày 12 đến 25-11 tại 12 trung tâm thương mại trên toàn quốc, chương trình “Taste of USA - Mỹ vị Hoa Kỳ 2026” giới thiệu hơn 450 sản phẩm thực phẩm, đồ uống chất lượng cao của Hoa Kỳ, từ sữa, phô mai, thịt, gia cầm đến trái cây tươi và hải sản. Không gian trải nghiệm được thiết kế theo phong cách “American Diner” thập niên 1950, kết hợp giới thiệu sản phẩm với khám phá văn hóa ẩm thực Hoa Kỳ.

Phát biểu tại sự kiện, ông Stephen Alexander Vaden, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, cho biết Việt Nam hiện là thị trường lớn thứ bảy và tăng trưởng nhanh nhất thế giới của nông sản Hoa Kỳ. Năm 2025, lượng mua nông sản Hoa Kỳ của Việt Nam tăng 46% và tiếp tục tăng 20% trong năm 2026.

Các đại biểu thưởng thức ẩm thực Hoa Kỳ chiều tối 9-11 tại MM Mega Market An Phú, phường Bình Trưng. Ảnh: HỒ GIANG

Quan hệ thương mại và tiêu dùng giữa 2 nước đã được vun đắp qua nhiều thập niên, với sự hiện diện của các thương hiệu lớn như PepsiCo, McDonald's, KFC, Burger King… "Hiện nay, người tiêu dùng Việt Nam có thể dễ dàng mua các sản phẩm như thịt bò, tôm hùm, thịt heo Mỹ tại hệ thống bán lẻ để chế biến món ăn", ông Stephen Alexander Vaden nói.

Theo ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng Giám đốc điều hành MM Mega Market Việt Nam, hệ thống hiện kinh doanh gần 500 sản phẩm có xuất xứ từ Hoa Kỳ, với doanh thu năm 2025 đạt 8,3 triệu USD. Đáng chú ý, nhóm thực phẩm tươi sống tăng trưởng doanh thu 20% so với cùng kỳ, nổi bật ở các mặt hàng nho, cherry, việt quất và thịt gà đông lạnh. Kết quả này cho thấy người tiêu dùng Việt Nam ngày càng quan tâm đến thực phẩm Hoa Kỳ.

Với kim ngạch xuất khẩu nông sản Hoa Kỳ sang Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 5,6 tỷ USD, chương trình “Taste of USA - Mỹ vị Hoa Kỳ 2026” sẽ góp phần thúc đẩy giao thương song phương, đồng thời phát huy vai trò của MM Mega Market Việt Nam trong kết nối nhà cung cấp quốc tế với người tiêu dùng và khách hàng HORECA (dịch vụ ăn uống, lưu trú) tại Việt Nam.