Hơn 450 học sinh chứng kiến hậu quả của bạo lực qua phiên tòa giả định

Hơn 450 học sinh Trường PTDTNT THPT Quảng Trị tham dự chương trình phiên tòa giả định tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Ngày 22/10, tại Trường PTDTNT THPT Quảng Trị, chương trình phiên tòa giả định tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được tổ chức với sự tham gia của hơn 450 học sinh.

Hoạt động do nhà trường phối hợp với Chi đoàn Sở Tư pháp, Đoàn Thanh niên TAND tỉnh Quảng Trị và VKSND tỉnh Quảng Trị thực hiện, hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026.

Khác với những buổi tuyên truyền pháp luật thông thường, chương trình đưa học sinh tiếp cận các tình huống vi phạm pháp luật thông qua hình thức sân khấu hóa, tái hiện hoạt cảnh dẫn đến vụ án cùng quá trình xét hỏi, tranh luận và tuyên án.

Qua đó, những quy định của pháp luật hình sự vốn được thể hiện bằng các điều khoản trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn đối với lứa tuổi học sinh.

Khi một phút nóng giận có thể dẫn đến hậu quả pháp lý

Những mâu thuẫn, va chạm trong đời sống thường bắt đầu từ những sự việc nhỏ. Tuy nhiên, nếu không biết kiềm chế cảm xúc, lựa chọn cách giải quyết phù hợp, người trong cuộc có thể thực hiện những hành vi vượt quá giới hạn pháp luật cho phép.

Phiên tòa giả định tái hiện quá trình xét xử các hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Thông qua hoạt cảnh tái hiện tình huống dẫn đến vụ án, học sinh được tiếp cận diễn biến sự việc trước khi theo dõi phần xét xử giả định.

Các hoạt động xét hỏi, tranh luận và tuyên án được xây dựng nhằm giúp học sinh hiểu rõ hơn cách thức cơ quan tiến hành tố tụng xem xét hành vi vi phạm, đánh giá trách nhiệm của những người liên quan và áp dụng các quy định pháp luật.

Đặc biệt, việc lựa chọn hai hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng mang ý nghĩa cảnh báo đối với thanh thiếu niên, khi những mâu thuẫn không được giải quyết đúng cách có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho bản thân, gia đình và xã hội.

Từ những tình huống được tái hiện, học sinh có thêm cơ hội nhận diện ranh giới giữa việc giải quyết bất đồng trong cuộc sống và hành vi có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật hình sự.

Phiên tòa giả định cũng gửi gắm thông điệp rằng mỗi người cần có trách nhiệm với hành vi của mình. Một phút thiếu kiềm chế không chỉ có thể gây tổn hại đến sức khỏe, tinh thần của người khác mà còn ảnh hưởng đến tương lai của chính người thực hiện hành vi vi phạm.

Sự phối hợp giữa Sở Tư pháp, TAND tỉnh Quảng Trị, VKSND tỉnh Quảng Trị và Trường PTDTNT THPT Quảng Trị cho thấy vai trò của các cơ quan tư pháp trong việc đổi mới phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Để pháp luật không chỉ nằm trên trang sách

Điểm đáng chú ý của chương trình là việc kết hợp giữa tái hiện tình huống, xét xử giả định và giao lưu tìm hiểu pháp luật, thay vì chỉ truyền đạt kiến thức theo hình thức thuyết trình.

Sau phần xét xử, học sinh tham gia giao lưu, trả lời các câu hỏi liên quan đến một số quy định của Bộ luật Hình sự dưới sự hướng dẫn của đại diện Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị.

Hoạt động này góp phần củng cố kiến thức, giúp các em hiểu rõ hơn những hành vi bị pháp luật nghiêm cấm cũng như trách nhiệm của công dân trong việc giữ gìn an ninh, trật tự.

Đối với học sinh THPT, giáo dục pháp luật không chỉ là việc ghi nhớ các quy định, mà quan trọng hơn là hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật, biết kiểm soát cảm xúc và lựa chọn cách ứng xử phù hợp khi xảy ra mâu thuẫn.

Thông qua phiên tòa giả định, những khái niệm như hành vi phạm tội, trách nhiệm hình sự hay hậu quả pháp lý được chuyển tải bằng các tình huống cụ thể, tạo điều kiện để học sinh tiếp nhận kiến thức một cách trực quan, dễ hiểu và dễ nhớ.

Hoạt động do nhà trường phối hợp với Sở Tư pháp, Đoàn Thanh niên TAND và VKSND tỉnh Quảng Trị thực hiện.

Sự phối hợp giữa Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị, TAND tỉnh Quảng Trị, VKSND tỉnh Quảng Trị và nhà trường cho thấy nỗ lực đổi mới hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật và phòng ngừa vi phạm trong thanh thiếu niên.

Không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, những hoạt động như phiên tòa giả định còn hướng đến việc xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, nơi các mâu thuẫn được giải quyết bằng đối thoại, sự tôn trọng và ý thức trách nhiệm.