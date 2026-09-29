Hơn 450 công nhân lao động tham gia hiến máu tình nguyện

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh động viên đoàn viên, người lao động tham gia hiến máu tình nguyện tại chương trình.

Trong đợt này, hơn 450 công nhân lao động đến từ các khu công nghiệp Châu Sơn, Thanh Liêm, Đồng Văn 1, Đồng Văn 2, Đồng Văn 3, Đồng Văn 4, Thái Hà và Hòa Mạc đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện.

Tại chương trình, các tình nguyện viên được hướng dẫn đăng ký thông tin, kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm sàng lọc và tư vấn trước khi hiến máu. Nhiều công nhân lao động đã nhiều lần tham gia hiến máu, trở thành những hạt nhân tích cực lan tỏa phong trào tại doanh nghiệp và khu công nghiệp.

Mỗi đơn vị máu được trao đi không chỉ góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị người bệnh mà còn thể hiện nghĩa cử cao đẹp, tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia của đội ngũ công nhân lao động đối với cộng đồng.

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức đã tiếp nhận 370 đơn vị máu. Thông qua chương trình, phong trào hiến máu tình nguyện tiếp tục được lan tỏa sâu rộng trong các cấp Công đoàn và lực lượng công nhân lao động, góp phần xây dựng nét đẹp văn hóa “Hiến máu cứu người - một nghĩa cử cao đẹp”, đồng thời khẳng định tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và trách nhiệm xã hội của đoàn viên, người lao động trên địa bàn.