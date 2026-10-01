Hơn 450 cơ thủ tham gia Giải vô địch các câu lạc bộ Billiards & Snooker Quốc gia

Các cơ thủ tranh tài tại giải. (Ảnh: THANH TÂM)

Sự kiện do Cục Thể dục Thể thao Việt Nam phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ, Liên đoàn Billiards & Snooker Việt Nam và Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ tổ chức. Giải đấu quy tụ hơn 450 vận động viên, huấn luyện viên cùng đông đảo trọng tài, đại biểu đến từ các đoàn mạnh trên cả nước như Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Bắc Ninh, Đồng Nai, Gia Lai, Khánh Hòa, Thanh Hóa, Vĩnh Long...

Giải đấu không chỉ tạo sân chơi đỉnh cao để các cơ thủ thi đấu, tích lũy kinh nghiệm mà còn đẩy mạnh phong trào luyện tập thể thao trên địa bàn và khu vực. Các trận đấu hứa hẹn mang đến những màn so tài gay cấn kịch tính, mãn nhãn cho người hâm mộ.