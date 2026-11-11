Hơn 45 triệu cổ phiếu KOS bị bán giải chấp, áp lực vẫn tiếp diễn

Ảnh minh họa: Kosy

Công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) ngày 11/11, CTCP Kosy (HoSE: KOS) cho biết CTCP Đầu tư Mavico, tổ chức có liên quan đến Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính Phạm Thị Thắng, đã bị bán giải chấp một triệu cổ phiếu KOS trong khoảng thời gian từ ngày 4/11 đến 10/11.

Giao dịch được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh, qua đó giảm lượng cổ phiếu Mavico nắm giữ từ khoảng 6,68 triệu đơn vị, tương ứng 3,08% vốn, xuống còn 5,68 triệu đơn vị, tương ứng 2,62%.

Bà Phạm Thị Thắng hiện trực tiếp sở hữu khoảng 78.000 cổ phiếu KOS, tương ứng 0,04% vốn điều lệ. Tính chung bà Thắng và Mavico, lượng cổ phiếu còn nắm giữ vào khoảng 5,76 triệu đơn vị, tương ứng 2,66% vốn Kosy.

Mavico không phải đơn vị duy nhất bị bán giải chấp cổ phiếu KOS, tính từ ngày 27/10 đến 10/11, có 7 cá nhân và tổ chức liên quan đến lãnh đạo Kosy bị bán giải chấp tổng cộng hơn 45,33 triệu cổ phiếu KOS. Nhóm này gồm Chủ tịch HĐQT Nguyễn Việt Cường, CTCP Đầu tư Leo Regulus, CTCP Đầu tư Địa ốc Kosy, Mavico, ông Nguyễn Trung Kiên, bà Nguyễn Thị Hằng và bà Nguyễn Thị Phương Thảo.

Trong nhóm trên, ông Nguyễn Việt Cường bị bán giải chấp tổng cộng hơn 13,03 triệu cổ phiếu qua hai đợt giao dịch từ ngày 28/10 đến 2/11 và từ ngày 3/11 đến 6/11. Sau các giao dịch, ông Cường còn nắm giữ 58.604.154 cổ phiếu, tương ứng 27,07% vốn Kosy.

Với CTCP Đầu tư Leo Regulus, doanh nghiệp này bị bán giải chấp hơn 14,12 triệu cổ phiếu KOS trong các đợt giao dịch từ ngày 27/10 đến 6/11. Sau đợt giao dịch đầu tiên, tỷ lệ sở hữu của Leo Regulus giảm từ 10,17% xuống khoảng 3,65%. Do tỷ lệ nắm giữ xuống dưới 5%, doanh nghiệp đã không còn là cổ đông lớn của Kosy từ ngày 4/11.

CTCP Đầu tư Địa ốc Kosy cũng bị bán giải chấp 5,72 triệu cổ phiếu KOS trong giai đoạn từ ngày 27/10 đến 2/11. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu doanh nghiệp này nắm giữ giảm còn 780.000 đơn vị, tương ứng 0,36% vốn điều lệ.

Các báo cáo sau ngày 2/11 còn ghi nhận giao dịch bán giải chấp tại bà Nguyễn Thị Phương Thảo, bà Nguyễn Thị Hằng và Mavico. Tổng cộng, các đợt giao dịch tiếp theo ghi nhận thêm gần 1,6 triệu cổ phiếu KOS bị bán giải chấp.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính riêng quý 3/2026, Kosy ghi nhận doanh thu thuần đạt 72,81 tỷ đồng, giảm 76,3% so với cùng kỳ năm 2025 (YoY). Lợi nhuận sau thuế đạt 3,48 tỷ đồng, giảm 51,4%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 728,78 tỷ đồng, giảm 18,7% YoY. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế đạt 26,16 tỷ đồng, tăng 22,8% so với mức 21,29 tỷ đồng cùng kỳ.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu KOS ghi nhận diễn biến tích cực trong phiên 11/11 khi tăng 6,18%, đóng cửa tại 3.610 đồng/cổ phiếu. Trong phiên, mã này tiếp tục thu hút sự chú ý sau chuỗi giảm sàn kéo dài trước đó, dù thị giá vẫn đang ở vùng thấp so với thời điểm trước đợt lao dốc.