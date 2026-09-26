Hơn 44,5 ngàn người tiêm vaccine phòng bệnh dại trong 8 tháng qua

Người dân tiêm vaccine phòng bệnh dại tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Nai. Ảnh: Hạnh Dung

Bác sĩ chuyên khoa I Cao Văn Dũng, Phó Giám đốc CDC Đồng Nai cho hay: Những năm gần đây, tình hình dịch bệnh dại trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp. Năm 2024, thành phố ghi nhận 5 trường hợp tử vong do bệnh dại, năm 2025 ghi nhận 7 trường hợp tử vong. Trong 8 tháng của năm 2026 ghi nhận 3 trường hợp. Hầu hết các trường hợp tử vong do bệnh dại là do sau khi bị chó, mèo cắn, cào đã chủ quan cho rằng chó nhà nuôi hoặc chó nhỏ nên không đi tiêm vaccine phòng bệnh dại. Đến khi lên cơn dại, người bệnh được đưa đến các bệnh viện nhưng không thể cứu chữa. Do đó, ngành y tế thường xuyên tuyên truyền để người dân biết được mức độ nguy hiểm của bệnh dại và chủ động đi tiêm vaccine phòng dại, huyết thanh kháng dại càng sớm càng tốt ngay sau khi bị chó, mèo cắn, cào.

Lực lượng chức năng bắt chó thả rông ở phường Trảng Dài. Ảnh: CTV

Cũng theo bác sĩ Cao Văn Dũng, để phòng, chống bệnh dại, từ tháng 8-2025, thành phố Đồng Nai đã triển khai hệ thống Giám sát bệnh dại dựa vào điểm tiêm chủng. Trong năm 2025, hệ thống ghi nhận 649 sự kiện liên quan đến bệnh dại. 8 tháng của năm 2026 ghi nhận 672 sự kiện có dấu hiệu nguy cơ liên quan đến bệnh dại. Qua hệ thống này, ngành y tế và ngành thú y đã phát hiện sớm nhiều ổ dịch bệnh dại trên động vật và nhiều con vật nghi mắc bệnh dại. Từ đó, truy vết những người bị động vật nghi dại cắn, cào để tư vấn điều trị dự phòng, lấy mẫu xét nghiệm và phối hợp xử lý tại cộng đồng.

Ngành y tế khuyến cáo, người dân nếu bị chó, mèo cắn, cào cần nhanh chóng rửa sạch vết thương bằng nước và xà phòng hoặc dầu gội đầu, sữa tắm rồi bôi chất sát khuẩn như cồn, cồn i-ốt. Sau đó, đến ngay cơ sở tiêm chủng để được bác sĩ khám, chỉ định tiêm vaccine phòng bệnh dại, huyết thanh kháng dại kịp thời.