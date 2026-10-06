Hơn 425.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia tình nguyện hè năm 2026

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TÂM ĐAN

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu trung tâm đến các điểm cầu xã, phường trên toàn thành phố.

Năm nay, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè được các cấp bộ đoàn hưởng ứng với nhiều công trình thiết thực, thu hút hơn 425.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Ở cấp thành phố, Thành đoàn tổ chức 8 đội hình chuyên trách gồm: “Mùa hè xanh”, “Tiếp sức mùa thi”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh”, “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác”, “Bình dân học vụ số” và “Trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới”.

Từ tháng 6 đến hết tháng 8/2026, tuổi trẻ thành phố đã cụ thể hóa 1.052 ý tưởng, sáng kiến; trồng mới 254.700 cây xanh; sửa chữa 9,8km và làm mới 4,6km đường giao thông nông thôn.

Cùng với đó, các cấp bộ đoàn tổ chức 320 lớp tập huấn khởi nghiệp, hỗ trợ 12 dự án và giới thiệu việc làm cho 12.362 thanh niên; tổ chức 352 lớp dạy bơi miễn phí, hỗ trợ hơn 32.000 lượt thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; giới thiệu 481 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Thanh niên Đà Nẵng tham gia triển khai đường cờ Tổ quốc tại xã Lãnh Ngọc. Ảnh: THU HƯƠNG

Đặc biệt, tinh thần xung kích được phát huy mạnh mẽ tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa. Nổi bật là chiến dịch “30 ngày đêm hỗ trợ thanh thiếu nhi các xã biên giới” diễn ra từ ngày 31/7 đến 31/8, cùng các công trình ý nghĩa như: “Ánh sáng vùng cao”, “Ngôi nhà 19 tháng 8”, “Nước ấm vùng cao”.

Riêng tại 6 xã biên giới này, các đơn vị tổ chức 89 chương trình an sinh xã hội, triển khai 324 đội hình “Bình dân học vụ số”, hỗ trợ nâng cao năng lực số cho hơn 332.000 lượt thanh thiếu nhi và người dân.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành đoàn khen thưởng 83 tập thể và 94 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến dịch; đồng thời đề xuất Trung ương Đoàn và Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho các cá nhân, tập thể tiêu biểu.

Thành đoàn cũng trao thưởng cho các đơn vị xuất sắc trong triển khai chiến dịch hỗ trợ thanh thiếu nhi các xã biên giới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; trao thưởng cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp cụ Huỳnh Thúc Kháng và cuộc thi thiết kế truyền thông chủ đề “Say Hi Mùa thi”.