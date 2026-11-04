Hơn 42.800 tỷ đồng đầu tư 5 dự án khẩn cấp

Sau GPMB, tái định cư tiếp tục là từ khóa được nhắc tới nhiều thời gian gần đây. Với hàng loạt các dự án lớn được triển khai, nhiều hộ dân phải di dời thì nơi ở mới ra sao luôn là câu hỏi được người dân quan tâm đề cập. Xác định việc giải quyết vấn đề này sẽ trực tiếp tháo gỡ nút thắt về GPMB, xã Ứng Thiên đã chủ động đề xuất, xây dựng và phát triển quỹ đất tái định cư.