Hơn 402 tỷ đồng xây ký túc xá hiện đại cho sinh viên trường nghề

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công. ẢNH QUANG HUY

Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM, dự án có tổng mức đầu tư hơn 402 tỷ đồng, thuộc dự án nhóm B, loại công trình dân dụng cấp II. Quy mô xây dựng gồm 1 tầng hầm và 6 tầng nổi, với tổng diện tích sàn xây dựng 10.400m². Khối công trình được bố trí các khu chức năng đồng bộ gồm: bộ phận hành chính quản trị nhà lưu trú, phòng y tế, phòng tập thể thao, khu nhà ăn tập thể kết hợp sinh hoạt cộng đồng sức chứa 330 chỗ phục vụ giảng viên và học sinh, sinh viên. Bên cạnh đó, dự án còn được đầu tư hạ tầng sân bãi, cây xanh và các trang thiết bị dạy nghề hiện đại. Công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 12-2027.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Trần Kim Tuyền, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề TPHCM cho biết, cơ sở 2 của nhà trường đã được đưa vào vận hành từ năm 2021. Trước yêu cầu chuẩn hóa, tiệm cận trình độ kỹ thuật quốc gia và khu vực, việc tiếp tục đầu tư hoàn thiện giai đoạn 2 nhằm mang lại chỗ ở nội trú an toàn, tiện nghi, hiện đại cho học sinh, sinh viên là mục tiêu trọng tâm của nhà trường. Việc khởi công ký túc xá mới tiếp tục là minh chứng cho quyết tâm bứt phá, nâng cao toàn diện năng lực cạnh tranh khu vực của nhà trường.

Hiện nay, trường đang tổ chức giảng dạy 14 ngành nghề thuộc hệ cao đẳng và trung cấp với quy mô đào tạo luôn giữ mức ổn định từ 3.000 đến 4.000 học sinh, sinh viên học tập mỗi năm tại trường. Trong đó, tập trung mạnh vào các ngành mũi nhọn kỹ thuật như: Công nghệ ô tô, cắt gọt kim loại, điện công nghiệp, thiết kế kỹ thuật cơ khí CAD, điện tử công nghiệp...

Bên cạnh các chương trình đào tạo chính quy trong nước, trường liên tục mở rộng hợp tác quốc tế, điển hình như việc phối hợp với Học viện Chisholm (Úc) đào tạo thí điểm hệ cao đẳng cấp độ quốc tế cho các ngành công nghệ và điện tử. Theo xu hướng đổi mới, nhà trường hiện đã chuyển dịch mạnh mẽ sang phương thức đào tạo theo tín chỉ và tích lũy mô-đun gắn liền với chuẩn đầu ra khắt khe, cam kết sinh viên phải đạt điểm tuyệt đối về kỹ năng thực hành trước khi gia nhập thị trường lao động.

TS Trần Kim Tuyền, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề TPHCM phát biểu tại buổi lễ. ẢNH QUANG HUY

Được biết, nhà trường đã đào tạo hơn 30.000 kỹ sư thực hành và kỹ thuật viên cung ứng cho thị trường lao động TPHCM cùng các tỉnh phía Nam. Đáng chú ý, tỷ lệ người học có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp tại trường đạt trên 90%. Riêng đối với các nhóm ngành kỹ thuật trọng điểm như cơ khí chính xác, điện công nghiệp, cắt gọt kim loại, 100% người học ra trường đều có việc làm ổn định với mức thu nhập cao tại các doanh nghiệp lớn.

Các đại biểu tại lễ khởi công. ẢNH QUANG HUY