Phát biểu khai mạc giải đấu, đồng chí Nguyễn Minh Đức, Phó tổng giám đốc cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội nhấn mạnh, ra đời từ năm 2012 và trở thành giải đấu thường niên từ năm 2013, Giải bóng bàn tranh Cúp Báo Hà Nội Mới mở rộng (nay là Giải bóng bàn tranh Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mở rộng) ngày càng khẳng định uy tín, sức hút, trở thành điểm hẹn quen thuộc của những người yêu thích môn bóng bàn.

Quang cảnh lễ khai mạc giải đấu. Ảnh: NGỌC TÚ

Đồng chí Nguyễn Minh Đức, Phó tổng giám đốc cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phát biểu khai mạc. Ảnh: NGỌC TÚ

Diễn ra từ ngày 26 đến 29-11, giải năm nay quy tụ hơn 400 tay vợt chuyên nghiệp và nghiệp dư thuộc hơn 80 đơn vị, câu lạc bộ đến từ 11 tỉnh, thành phố cùng hai lực lượng Quân đội và Công an. Quy mô tham dự cho thấy sức hấp dẫn của giải đấu, đồng thời đáp ứng nhu cầu thi đấu, cọ xát của đông đảo người chơi bóng bàn trên cả nước.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm tặng đại diện các đoàn tham dự giải. Ảnh: NGỌC TÚ

Ở mùa giải năm nay, các vận động viên tranh tài ở 11 nội dung, gồm: Đồng đội nam nâng cao, đồng đội nam phong trào, đơn nam lãnh đạo, đôi nam có lãnh đạo, đơn nữ dưới 45 tuổi, đôi nữ dưới 45 tuổi, đôi nam nữ dưới 45 tuổi, đơn nữ trên 45 tuổi, đôi nam nữ trên 45 tuổi, đôi nam từ 45 đến 60 tuổi và đôi nam trên 60 tuổi.

Đáng chú ý, ở nội dung nâng cao, giải đấu có sự góp mặt của nhiều tay vợt hàng đầu Việt Nam vừa trở về từ Giải bóng bàn vô địch Đông Nam Á năm 2026 như Nguyễn Đăng Hiệp, Nguyễn Duy Phong (Hải Phòng); Đỗ Mạnh Lương, Nguyễn Anh Tú (Hà Nội); Đinh Anh Hoàng, Đoàn Bá Tuấn Anh, Lê Đình Đức (Công an nhân dân - T&T)...

Các vận động viên tranh tài tại giải.

Nét mới đáng chú ý khác là sự góp mặt của đội tuyển bóng bàn nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đoàn do ông Samland Phankhavong, Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Lào dẫn đầu, cùng huấn luyện viên Dalavone Manychanh và 3 vận động viên Anane Vongsa, Laokham Manichanh, Phongsavanh Sengmany. Cả 3 tay vợt này đều từng tham dự các giải đấu quốc tế thuộc hệ thống của Liên đoàn Bóng bàn thế giới và hệ thống thi đấu chuyên nghiệp World Table Tennis.

Với 11 nội dung thi đấu, tổng giá trị giải thưởng của giải năm nay lên tới hơn 122 triệu đồng, tiếp tục thể hiện sự đầu tư và quy mô ngày càng phát triển của một giải đấu đã có bề dày truyền thống.