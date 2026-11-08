Hơn 400 vận động viên tham gia Giải chạy bộ đồng hành xã Kon Gang

Hơn 400 VĐV đã tham gia giải chạy đồng hành. Ảnh: Văn Ngọc

Tham gia vào giải chạy có hơn 400 vận động viên (VĐV) là cán bộ, công chức, viên chức xã Kon Gang và quần chúng nhân dân trong cũng như ngoài xã.

Các VĐV đã tham gia chạy ở cự ly 6 km xuất phát từ Cầu treo Đak Krong và đi qua các tuyến đường trên địa bàn xã. Không chỉ thử thách với đoạn đường dốc qua những khu vườn cà phê, các chân chạy còn được trải nghiệm khung cảnh đặc trưng của địa phương, đặc biệt là hồ Đak Krong.

Các VĐV được trải nghiệm phong cảnh tại địa phương. Ảnh: Văn Ngọc

Kết thúc giải chạy, Ban Tổ chức đã trao giải cho 6 VĐV xuất sắc ở từng nội dung nam, nữ gồm: 3 giải khuyến khích, 1 giải ba, 1 giải nhì và 1 giải nhất.

Nằm trong khuôn khổ của ngày hội cũng có chương trình giao lưu văn hóa, thể thao đã có sự góp mặt của hàng trăm người dân đến từ 13 đội đại diện cho 13 thôn, làng. Các đội tranh tài ở nội dung kéo co nam nữ phối hợp, nhảy bao bố tiếp sức và bịt mắt bắt vịt.

Các chân chạy rạng rỡ sau khi hoàn thành cự ly 6 km tại giải chạy. Ảnh: Văn Ngọc

Tối cùng ngày sẽ diễn ra chương trình văn nghệ gồm 10 tiết mục, với sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, trường học cùng 3 đội cồng chiêng với khoảng 90 nghệ nhân.

Ban tổ chức trao giải cho các VĐV xuất sắc ở nội dung 6 km nữ. Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Ngọc Tiến - Phó Chủ tịch UBND xã - nhấn mạnh: Sự kiện là một hoạt động ý nghĩa để gắn kết các dân tộc trên địa bàn, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao.

Đồng thời, phát triển văn hóa, với mục tiêu tạo không gian để nhân dân trực tiếp thực hành, giữ gìn và trao truyền văn hóa truyền thống, tôn vinh các nghệ nhân.