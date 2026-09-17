Hơn 400 triệu đồng hỗ trợ thiếu nhi xã Đắc Pring vui Tết Trung thu

Tặng quà Trung thu cho các em học sinh xã Đắc Pring. Ảnh: ĐVCC

Với sự đồng hành của Viettel Đà Nẵng, Công ty TNHH Kinh doanh Tổng hợp Ân Điển, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Ban tổ chức trao tặng 20 suất học bổng (mỗi suất 500.000 đồng) cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn; gần 600 suất quà Trung thu gồm bánh và lồng đèn cho các em học sinh Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Đắc Pring.

Chương trình cũng trao 3 đầu lân, 500 ấn phẩm Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, 100 ram vở và đồ dùng học tập, với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.

Tặng máy tính xách tay cho học sinh vượt khó học giỏi. Ảnh: ĐVCC

Nhằm hỗ trợ thiếu nhi tại vùng biên giới có điều kiện tiếp cận khoa học công nghệ, đoàn công tác trao tặng 7 máy tính xách tay và 15 điện thoại thông minh, tổng trị giá 150 triệu đồng, cho các học sinh dân tộc thiểu số vượt khó học tốt trên địa bàn xã.

Đồng thời, hỗ trợ 3 năm sử dụng cước viễn thông và kết nối Internet miễn phí cho mỗi thiết bị với tổng trị giá chi phí viễn thông 100 triệu đồng.

Tặng điện thoại thông minh cho học sinh vượt khó học giỏi. Ảnh: ĐVCC

Dịp này, Thành đoàn cùng các đơn vị trao tặng và lắp đặt hệ thống lọc nước tại điểm trường mẫu giáo thôn 56, xã Đắc Pring, trị giá 50 triệu đồng.

Công trình góp phần cải thiện điều kiện sử dụng nước, đảm bảo vệ sinh học đường và phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của giáo viên, học sinh.

Tặng hệ thống lọc nước tại điểm trường mẫu giáo thôn 56, xã Đắc Pring. Ảnh: ĐVCC

Tổng giá trị các nguồn lực được huy động để triển khai các hoạt động tại chương trình hơn 400 triệu đồng.

Niềm vui của các em vùng cao tại chương trình. Ảnh: ĐVCC