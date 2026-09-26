Hơn 400 tình nguyện viên tham gia hiến máu hưởng ứng '80 ngày hành động vì cộng đồng'

Sáng 26/9, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Tĩnh tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện cụm liên xã Thạch Hà, Việt Xuyên và Toàn Lưu.

Ngày hội thu hút hơn 400 tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên các trường học, chiến sĩ lực lượng vũ trang và đoàn viên, thanh niên trên địa bàn 3 xã Thạch Hà, Việt Xuyên, Toàn Lưu tham gia.

Tại ngày hội, các tình nguyện viên được khám sàng lọc, đo huyết áp, kiểm tra sức khỏe và thực hiện các xét nghiệm cần thiết trước khi hiến máu.

Ban Tổ chức đặt mục tiêu tiếp nhận khoảng 300 đơn vị máu, bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ công tác cấp cứu, điều trị người bệnh, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu tại các cơ sở y tế.

Hoạt động cũng là dịp lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm với cộng đồng, hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”.

Đợt thi đua “80 ngày hành động vì cộng đồng” được triển khai từ ngày 5/9 đến 23/11/2026, với thông điệp “80 năm - 80 ngày - lan tỏa hành động vì cộng đồng”. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh đặt mục tiêu hoàn thành nhiều chỉ tiêu, trong đó có vận động tiếp nhận ít nhất 800 đơn vị máu tình nguyện.