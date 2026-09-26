Hơn 400 tình nguyện viên tham gia hiến máu hưởng ứng '80 ngày hành động vì cộng đồng'
Hoạt động hiến máu tình nguyện tại cụm liên xã Thạch Hà, Việt Xuyên, Toàn Lưu (Hà Tĩnh) góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ công tác chữa bệnh, đồng thời hưởng ứng "80 ngày hành động vì cộng đồng".
Đợt thi đua “80 ngày hành động vì cộng đồng” được triển khai từ ngày 5/9 đến 23/11/2026, với thông điệp “80 năm - 80 ngày - lan tỏa hành động vì cộng đồng”. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh đặt mục tiêu hoàn thành nhiều chỉ tiêu, trong đó có vận động tiếp nhận ít nhất 800 đơn vị máu tình nguyện.
Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/hon-400-tinh-nguyen-vien-tham-gia-hien-mau-huong-ung-80-ngay-hanh-dong-vi-cong-dong-post317793.html