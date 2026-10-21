Hơn 400 thi thể được tìm thấy trong rừng, hé lộ sự thật về lời hứa 'nhịn ăn để lên thiên đường' gây rúng động

Ngày 19/10, tòa án tại thành phố Mombasa kết tội Paul Mackenzie, người tự xưng là nhà thuyết giáo, cùng 28 đồng phạm trong vụ án liên quan giáo phái tuyệt thực tại rừng Shakahola.

Phán quyết được đưa ra sau quá trình xét xử kéo dài. Công tố viên trình bày lời khai nhân chứng cùng bằng chứng pháp y về cái chết của các tín đồ. Thẩm phán xác định bên công tố đã chứng minh cáo buộc giết người đối với cả 29 bị cáo.

Mackenzie và những người liên quan trước đó đều phủ nhận tội danh, cho rằng không ai bị ép phải nhịn ăn đến chết.

Vụ án gây chấn động Kenya từ năm 2023, khi cảnh sát phát hiện hàng loạt ngôi mộ nông trong rừng Shakahola, gần thị trấn ven biển Malindi. Tổng cộng hơn 400 thi thể được khai quật tại khu vực này.

Paul Mackenzie. Ảnh: AFP

Theo cáo buộc, Mackenzie sử dụng giáo lý tôn giáo để thúc đẩy tín đồ nhịn ăn, khiến họ tin rằng sẽ được gặp Chúa Jesus và lên thiên đường. Công tố viên cho rằng ông ta sắp đặt thứ tự tử vong, bắt đầu từ trẻ em, tiếp đến là thanh thiếu niên, phụ nữ và cuối cùng là đàn ông.

Phần lớn nạn nhân tử vong do suy kiệt vì đói. Khám nghiệm cũng cho thấy một số người chết vì ngạt thở, bị siết cổ hoặc chấn thương ở đầu. Việc nhịn ăn được tổ chức, giám sát có hệ thống trên khu đất rộng khoảng 324 ha.

Mackenzie thành lập Giáo hội Good News International năm 2003 và thu hút hàng nghìn tín đồ. Ông ta truyền bá quan điểm phản đối giáo dục chính quy, một số loại thuốc, tiêm chủng và cảnh báo về ngày tận thế.

Sau khi đóng cửa nhà thờ tại Malindi năm 2019, Mackenzie chuyển đến Shakahola, khuyến khích tín đồ đi theo. Họ sống thành các nhóm nhỏ trong rừng tại những khu định cư mang tên địa danh trong Kinh thánh.

Người sống sót kể Mackenzie khiến họ tin nhịn ăn là con đường dẫn tới sự cứu rỗi. Công tố viên cho biết trẻ em là nhóm bị nhắm tới đầu tiên. Người phản đối hoặc tìm cách rời đi có thể bị đánh đập. Một số trẻ bị ngăn không cho ăn, đồng thời bị hạn chế tiếp cận thuốc và chăm sóc y tế.

Mackenzie bị bắt tháng 4/2023 sau khi giới chức nhận thông tin về người mất tích và giải cứu một số tín đồ. Số thi thể được tìm thấy tăng nhanh đến mức hoạt động khai quật từng phải dừng vì nhà xác địa phương hết chỗ.

Mackenzie còn đối mặt các vụ án riêng về cáo buộc ngộ sát, khủng bố và tra tấn trẻ em. Tháng 1/2026, ông ta bị truy tố thêm liên quan 52 thi thể tại địa điểm gần đó. Phiên tuyên án đối với 29 bị cáo dự kiến diễn ra ngày 6/11.