Hơn 400 thầy thuốc Nghệ An ở Hà Nội chung sức vì quê nhà

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: BTC.

Hội nghị lần thứ nhất Câu lạc bộ (CLB) Thầy thuốc Nghệ An tại Hà Nội đã diễn ra sáng 26/9 tại Hà Nội với mục đích không chỉ gặp gỡ, kết nối đồng hương mà phải tạo ra những giá trị cho cộng đồng và quê nhà.

421 hội viên, một nguồn lực chuyên môn lớn

Theo Thiếu tướng, PGS.TS.TTND Trần Minh Đạo, nguyên Giám đốc Bệnh viện 198, Chủ tịch CLB, sau một năm hoạt động, CLB đã kết nối 421 hội viên, trong đó có 16 Thầy thuốc Nhân dân, 26 Thầy thuốc Ưu tú, 26 phó giáo sư và 37 tiến sĩ.

Đằng sau những con số đó là một mạng lưới chuyên môn ở nhiều lĩnh vực của ngành Y, từ đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý đến khám, chữa bệnh tại các bệnh viện lớn trên địa bàn Thủ đô.

Với nguồn lực như vậy, Hội nghị đặt ra vấn đề làm sao tổ chức và phát huy mạng lưới này để có thể hỗ trợ thiết thực cho người dân và hệ thống y tế Nghệ An.

PGS.TS.TTND Trần Minh Đạo nhấn mạnh CLB không thể “hình thành lên cho vui”, mà hoạt động phải đi vào thực chất, hướng về Nghệ An bằng những chương trình cụ thể như hội thảo khoa học, kết nối bệnh viện, đưa chuyên gia về quê, khám, chữa bệnh và hỗ trợ các trường hợp khó khăn.

Đây cũng là điểm nhấn quan trọng của Hội nghị lần thứ nhất: từ kết nối những người cùng quê sang kết nối năng lực để phục vụ quê hương.

PGS.TS.TTND Trần Minh Đạo. Ảnh: BTC.

Đưa chuyên môn về quê, thay vì chỉ trao quà

Tại Hội nghị, CLB đồng thời phát động Chương trình “Hành động vì cộng đồng và hướng về quê hương Nghệ An”, xác định đây là hướng hoạt động trọng tâm trong thời gian tới.

Chương trình dựa trên hai nguồn lực: tri thức, chuyên môn của đội ngũ thầy thuốc và sự chung tay của các nguồn lực xã hội.

CLB dự kiến xây dựng Quỹ “Y tế cộng đồng và hướng về quê hương Nghệ An”, tổ chức khám bệnh, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, người dân vùng sâu, vùng xa và những nơi bị thiên tai, lũ lụt.

Chương trình cũng hướng tới hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo; trao học bổng “Y Dược Xứ Nghệ” cho sinh viên Y, Dược có hoàn cảnh khó khăn; đồng hành với y tế cơ sở thông qua chuyển giao chuyên môn, kỹ thuật.

Trong các hoạt động này, giá trị lâu dài nằm ở khả năng đưa tri thức, kỹ thuật và kinh nghiệm của các chuyên gia về hỗ trợ hệ thống y tế tại quê nhà. Một chuyên gia có thể hỗ trợ xử lý một ca bệnh khó. Một nhóm chuyên gia có thể tổ chức đào tạo, chuyển giao kỹ thuật.

Nếu được duy trì thành chương trình thường xuyên, những hoạt động này có thể góp phần nâng cao năng lực chuyên môn tại cơ sở, thay vì chỉ giải quyết từng trường hợp riêng lẻ.

Các đại biểu phát biểu ý kiến. Ảnh: BTC.

Thông qua trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng, nghiên cứu khoa học, định hướng nghề nghiệp và hỗ trợ đào tạo, CLB hướng tới xây dựng cầu nối bền vững giữa các chuyên gia, bác sĩ nhiều thế hệ với đội ngũ y tế trẻ người Nghệ An tại Hà Nội. Qua đó, kinh nghiệm của người đi trước có thể được tiếp nối bằng tri thức mới, tinh thần nghiên cứu và khả năng tiếp cận những kỹ thuật y khoa tiên tiến của thế hệ trẻ.

Trong dòng chảy chuyển đổi số, khoa học - công nghệ và hội nhập quốc tế của ngành Y, các thầy thuốc trẻ được kỳ vọng không ngừng học hỏi, nghiên cứu, làm chủ những kỹ thuật tiên tiến, đồng thời kế thừa và lan tỏa những giá trị cốt lõi của nghề Y: y đức, trách nhiệm và tình yêu quê hương.

Các đại biểu đều mong muốn CLB sẽ có nhiều đóng góp cho quê hương. Ảnh: BTC.

Biến tình đồng hương thành nguồn lực phục vụ quê hương

Một nhiệm vụ quan trọng được đặt ra tại Hội nghị là xây dựng cơ sở dữ liệu hội viên, hoàn thiện quy chế và phân công rõ trách nhiệm.

Với một mạng lưới chuyên gia, điều này rất ý nghĩa. Vì muốn hỗ trợ một bệnh viện cần chuyển giao kỹ thuật gì, phải biết ai có chuyên môn phù hợp. Muốn kết nối một ca bệnh khó, phải tìm được đúng chuyên gia. Muốn hỗ trợ bác sĩ trẻ, sinh viên Y, Dược, cũng cần một mạng lưới đủ rõ để nguồn lực đến đúng người.

CLB sẽ trở thành nơi kết nối các thế hệ thầy thuốc người Nghệ An ở Hà Nội. Ảnh: BTC.

CLB vì thế hướng tới xây dựng một kênh thông tin y khoa tin cậy, giúp người dân có thể kết nối với bác sĩ, chuyên gia và cơ sở khám, chữa bệnh phù hợp khi cần chăm sóc, điều trị sức khỏe.

Sau Hội nghị lần thứ nhất, giá trị của CLB sẽ không chỉ được đo bằng số hội viên, mà bằng những kết quả cụ thể: bao nhiêu kết nối chuyên môn được tạo ra, bao nhiêu kỹ thuật được chuyển giao, bao nhiêu chương trình hỗ trợ được triển khai và bao nhiêu người dân được hưởng lợi.

Từ “Tập hợp – Kết nối chuyên môn – Cống hiến cộng đồng – Hướng về quê hương”, CLB Thầy thuốc Nghệ An tại Hà Nội đang đặt ra một chặng đường mới: biến tình cảm đồng hương thành nguồn lực phục vụ quê hương.

Với hơn 400 thầy thuốc, chuyên gia đang làm việc tại Thủ đô, hành trình ấy có thể bắt đầu từ những việc rất cụ thể: một ca bệnh khó được hỗ trợ, một kỹ thuật được chuyển giao, một lớp đào tạo được tổ chức, một sinh viên được tiếp sức hay một chuyến trở về Nghệ An của những người thầy thuốc xa quê.