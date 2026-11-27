Phát biểu khai mạc, Phó Tổng Giám đốc cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Minh Đức cho biết giải ra đời năm 2012 và được tổ chức thường niên từ năm 2013. Qua các mùa giải, sự kiện dần trở thành điểm hẹn của người yêu bóng bàn, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện, thi đấu và tạo cơ hội giao lưu, nâng cao trình độ cho các vận động viên chuyên nghiệp lẫn phong trào.

Giải năm nay diễn ra từ ngày 26 đến 29/11, với hơn 400 tay vợt đến từ 11 tỉnh, thành phố gồm TP.HCM, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lai Châu, cùng các đơn vị Công an và Quân đội.

Các vận động viên tranh tài ở 11 nội dung: đồng đội nam nâng cao, đồng đội nam phong trào, đơn nam lãnh đạo, đôi nam có lãnh đạo, đơn nữ dưới 45 tuổi, đôi nữ dưới 45 tuổi, đôi nam nữ dưới 45 tuổi, đơn nữ trên 45 tuổi, đôi nam nữ trên 45 tuổi, đôi nam từ 45 đến 60 tuổi và đôi nam trên 60 tuổi.

Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Minh Đức phát biểu tại lễ khai mạc

Hai nội dung đồng đội nam nâng cao và đồng đội nam phong trào thu hút số lượng đăng ký vượt dự kiến. Trước hạn đăng ký ngày 18/11, Ban tổ chức đã phải khóa sổ với tổng cộng 60 đội. Các đội được chia thành 16 bảng, gồm 12 bảng phong trào và 4 bảng nâng cao, thi đấu vòng bảng để chọn những đội xuất sắc vào vòng loại trực tiếp.

Ở nội dung nâng cao, giải có sự góp mặt của nhiều tay vợt hàng đầu Việt Nam vừa trở về từ Giải Bóng bàn vô địch Đông Nam Á năm 2026, như Nguyễn Đăng Hiệp, Nguyễn Duy Phong (Hải Phòng); Đỗ Mạnh Lương, Nguyễn Anh Tú (Hà Nội); Đinh Anh Hoàng, Đoàn Bá Tuấn Anh, Lê Đình Đức (Công an nhân dân - T&T). Sự hiện diện của các tuyển thủ trong màu áo câu lạc bộ được kỳ vọng nâng cao chất lượng chuyên môn và tạo thêm những màn so tài đáng chú ý.

Một điểm nhấn khác là sự góp mặt của đội tuyển bóng bàn Lào. Đoàn do ông Samland Phankhavong dẫn đầu, cùng huấn luyện viên Dalavone Manychanh và ba vận động viên Anane Vongsa, Laokham Manichanh, Phongsavanh Sengmany. Cả ba tay vợt từng dự các giải quốc tế thuộc hệ thống Liên đoàn Bóng bàn thế giới (ITTF) và World Table Tennis (WTT). Sự tham gia của đội tuyển Lào mở rộng tính giao lưu quốc tế và tạo thêm cơ hội cọ xát cho vận động viên hai nước.

Quy mô giải đặt ra yêu cầu cao về công tác tổ chức. Theo Phó Trưởng bộ môn Bóng bàn, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội Ngô Thu Thủy, Ban tổ chức huy động hơn 40 trọng tài đẳng cấp quốc gia và bố trí 14 bàn thi đấu để bảo đảm tiến độ.

Ban tổ chức cũng xây dựng lịch thi đấu, phân bổ các nội dung theo từng ngày. Trong hai ngày 26 và 27/11, các nội dung đồng đội nam nâng cao và đồng đội nam phong trào dự kiến hoàn thành. Ngày 28/11 diễn ra các trận bán kết, chung kết một số nội dung đôi nam, đôi nữ, đơn nam, đơn nữ và đôi nam nữ có lãnh đạo.

Ngay sau lễ khai mạc, các trận vòng loại đồng đội nam nâng cao, đồng đội nam phong trào cùng một số nội dung cá nhân diễn ra sôi nổi. Các tay vợt nhập cuộc với quyết tâm cao, tạo nên nhiều pha bóng đẹp và những màn giằng co nhận được sự cổ vũ của khán giả tại nhà thi đấu.