Hơn 400 tàu qua Bab al-Mandeb trong 10 ngày

Tàu thuyền di chuyển trên Biển Đỏ. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo lực lượng Houthi tại Yemen, từ 11 đến 21-9 đã có 408 tàu thương mại đi qua Bab al-Mandeb, trung bình khoảng 40 tàu/ngày. Nhóm này khẳng định hoạt động hàng hải vẫn an toàn và cho biết chỉ nhắm mục tiêu vào các tàu có liên hệ với Saudi Arabia.

Tuy nhiên, tình hình tại Hormuz tiếp tục căng thẳng. Trung tâm An ninh hàng hải Oman cho biết tàu chở hàng CAPE DAO treo cờ Antigua và Barbuda đã bị tấn công gần khu vực Musandam ngày 23-9. Vụ việc khiến 1 thủy thủ thiệt mạng, 27 người khác được sơ tán sau khi con tàu bốc cháy và mất khả năng di chuyển.

Trước đó, Cơ quan Điều hành thương mại hàng hải Anh (UKMTO) cũng ghi nhận một tàu bị tấn công bằng vật thể chưa xác định khi đi qua Hormuz, song chưa xác định được bên chịu trách nhiệm.

Hormuz là tuyến vận chuyển năng lượng trọng yếu, từng chiếm khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu, trong khi Bab al-Mandeb đóng vai trò cửa ngõ Biển Đỏ.

Diễn biến an ninh trái ngược tại 2 điểm nghẽn này đang khiến rủi ro đối với chuỗi cung ứng và thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục gia tăng.