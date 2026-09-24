Hơn 400 tàu đã đi qua Bab al-Mandeb; thêm một tàu bị tấn công ở Hormuz

Tàu thuyền di chuyển trên Biển Đỏ. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo truyền thông Qatar ngày 24/9, vào hôm 23/9, lực lượng Houthi ở Yemen cho biết 408 tàu thương mại đã đi qua eo biển Bab al-Mandeb trong khoảng thời gian từ ngày 11 đến ngày 21/9

Houthi nói rằng trung bình mỗi ngày có 40 tàu đi qua tuyến hàng hải huyết mạch này, không tính các tàu của Saudi Arabia, đồng thời khẳng định hoạt động hàng hải vẫn diễn ra bình thường và an toàn.

Trong những tuần gần đây, lực lượng Houthi thân Iran đã giành quyền kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn từ tay chính phủ Yemen được quốc tế công nhận.

Houthi đang tìm cách gây sức ép lên Saudi Arabia, quốc gia ủng hộ chính phủ Yemen, nhằm buộc Riyadh dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với một số khu vực của Yemen hiện nằm dưới quyền kiểm soát của Houthi.

Sau khi chiếm điểm nghẽn chiến lược trên Biển Đỏ, Houthi cam kết không tấn công tàu nước ngoài, chỉ nhắm mục tiêu vào các tàu có liên hệ với Saudi Arabia tại eo biển Bab el-Mandeb.

Trả lời phỏng vấn hãng AP, được công bố hôm 20/9, người phát ngôn chính trị của Houthi, Mohamed al-Bukhaiti nói: "Chúng tôi khẳng định rằng chúng tôi không nhắm mục tiêu vào Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào khác tại eo biển, ngoại trừ duy nhất kẻ thù Saudi Arabia”.

Ông al-Bukhaiti cho biết thêm: "Mục tiêu của các hoạt động quân sự của chúng tôi không phải là đóng cửa eo biển Bab el-Mandeb, mà là bảo đảm quyền tự do hàng hải qua eo biển này cho tất cả mọi người, bao gồm cả Yemen".

Tàu thuyền ở eo biển Hormuz, gần thành phố cảng Bandar Abbas, Iran. Ảnh: The Guardian/TTXVN

Trong một diễn biến khác ngày 23/9, Trung tâm An ninh Hàng hải Oman cho biết tàu CAPE DAO treo cờ Antigua và Barbuda bị tấn công tại vị trí cách Musandam 2,5 hải lý

Theo giới chức Oman ngày 23/9, một thành viên thủy thủ đoàn đã thiệt mạng và 27 người khác được sơ tán sau khi một tàu thương mại bị tấn công gần tỉnh Musandam của Oman, khu vực nhìn ra eo biển Hormuz.

Trung tâm An ninh Hàng hải Oman cho biết trong một tuyên bố đăng trên nền tảng mạng xã hội X của Mỹ rằng một tàu thuộc Hải quân Hoàng gia Oman, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan, đã sơ tán thủy thủ đoàn của tàu thương mại CAPE DAO treo cờ Antigua và Barbuda.

Theo Trung tâm An ninh Hàng hải Oman, "hai mươi bảy thành viên thủy thủ đoàn đã được sơ tán và được chăm sóc y tế cần thiết sau khi con tàu bị tấn công tại vị trí cách tỉnh Musandam 2,5 hải lý”.

Cơ quan này cho biết thêm vụ tấn công đã gây cháy trong phòng máy và khiến một thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng.

Vài giờ trước khi Oman đưa ra thông báo, theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết một tàu chở hàng đã bị một vật thể phóng chưa xác định tấn công khi đang đi qua eo biển Hormuz, khiến tàu bốc cháy và mất khả năng di chuyển, trôi tự do trên biển.

UKMTO không xác định bên nào chịu trách nhiệm về vụ tấn công.

Tỉnh Musandam của Oman nằm dọc bờ phía Nam eo biển Hormuz, một trong những tuyến đường thủy quan trọng nhất thế giới đối với hoạt động vận chuyển năng lượng và thương mại toàn cầu.

Hoạt động vận tải biển qua tuyến đường thủy này đã bị gián đoạn kể từ khi chiến tranh Trung Đông bùng phát vào cuối tháng 2 giữa một bên là Iran và bên kia là Mỹ cùng Israel, trong bối cảnh xảy ra các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại và các bên liên tục đưa ra những lời đe dọa lẫn nhau liên quan đến an ninh của tuyến hàng hải này.

Trước khi chiến tranh Trung Đông bùng nổ, khoảng 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu đi qua eo biển Hormuz. Nếu eo biển Bab al-Mandeb cũng bị đóng, khoảng 7% nguồn cung sản phẩm dầu mỏ toàn cầu và khoảng 12% thương mại thế giới có thể bị ảnh hưởng.