Hơn 400 người tình nguyện hiến máu đợt 2 năm 2026

Tham gia đợt hiến máu này có đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và Nhân dân 8 phường, xã: Nghĩa Lộ, Cầu Thia, Trung Tâm, Liên Sơn, Hạnh Phúc, Trạm Tấu, Phình Hồ và Tà Xi Láng. Nhiều tình nguyện viên đã hiến máu nhiều lần, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm sẻ chia với cộng đồng.

Các tình nguyện viên tham gia hiến máu tại chương trình.

Chương trình có 430 người đăng ký tham gia, tiếp nhận trên 382 đơn vị máu.

Để đạt kết quả này, các xã, phường đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; đẩy mạnh tuyên truyền qua nhiều kênh thông tin, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia.

Hiến máu tình nguyện không chỉ góp phần bảo đảm nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị mà còn thể hiện tinh thần nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng. Đây là nghĩa cử cao đẹp, cần được duy trì và lan tỏa rộng rãi trong xã hội.