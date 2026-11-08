Hơn 400 nghệ sĩ tham gia Liên hoan Ca múa nhạc Hội UNESCO Hà Nội lần thứ 27

Tiết mục hợp ca hát múa Nhớ ơn Hồ Chí Minh của Đoàn nghệ thuật Tre Việt UNESCO Hà Nội. Ảnh: Quỳnh Dương.

Đây là hoạt động văn hóa ý nghĩa, tạo sân chơi giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và sáng tạo nghệ thuật giữa các đoàn nghệ thuật, trung tâm văn hóa, câu lạc bộ; qua đó góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần trong cộng đồng.

Tham dự sự kiện có ông Trần Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Câu lạc bộ UNESCO châu Á – Thái Bình Dương, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam; nhà sử học Dương Trung Quốc, nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Cố vấn Hội UNESCO thành phố Hà Nội; ông Hoàng Quốc Việt, trưởng phòng văn hóa, văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; bà Bùi Thị Thanh Giang, Trưởng ban Công tác Dân tộc, Tôn giáo và Hội quần chúng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; bà Trần Thị Phương, Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội; ông Trương Minh Tiến, Chủ tịch Hiệp hội UNESCO Hà Nội và 25 đoàn nghệ thuật, đại diện nhiều đơn vị.

Tiết mục Dòng máu Lạc Hồng của CLB UNESCO Bình Minh. Ảnh: Quỳnh Dương.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hiệp hội UNESCO Hà Nội Trương Minh Tiến cho biết, liên hoan lần này có sự tham gia của hơn 400 nghệ sĩ, diễn viên, đại diện cho gần 1.600 hội viên thuộc 25 Câu lạc bộ, Trung tâm, Đoàn nghệ thuật trực thuộc 38 đơn vị của hiệp hội. Đây không chỉ là con số thể hiện quy mô của liên hoan mà còn là minh chứng sinh động cho sức sống mạnh mẽ, sức lan tỏa và sự gắn kết của phong trào nghệ thuật UNESCO.

Theo Chủ tịch hội, điều đáng trân trọng là phần lớn hội viên tham gia phong trào đều ở độ tuổi trên dưới 60, nhiều người đã ngoài 70, 80, thậm chí gần 90 tuổi nhưng vẫn giữ nguyên niềm đam mê, nhiệt huyết, say sưa tập luyện và hào hứng bước lên sân khấu. Phong trào còn thu hút sự tham gia của các hội viên nhỏ tuổi, những hội viên khuyết tật giàu nghị lực, cùng các cán bộ, hội viên đến từ những vùng đất lịch sử xa xôi như Tân Trào (Tuyên Quang). Tất cả đã cùng nhau tạo nên một đại gia đình UNESCO đoàn kết, gắn bó và giàu tình yêu nghệ thuật.

Tiết mục Hát múa kiếp sau vẫn là người Việt Nam của Đoàn nghệ thuật UNESCO Hương sắc Việt. Ảnh: Quỳnh Dương.

Nhấn mạnh ý nghĩa của liên hoan, Chủ tịch Hội cho rằng, đây không chỉ là sân chơi nghệ thuật hấp dẫn, bổ ích mà còn là dịp để mỗi hội viên gặp gỡ, giao lưu, được sống hết mình với niềm đam mê nghệ thuật, cùng hướng tới tinh thần “Vui – Khỏe – Cống hiến”.

Liên hoan bao gồm nhiều tiết mục, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước như Dòng máu Lạc hồng, Kiếp sau vẫn là người Việt Nam, Tổ quốc gọi tên mình, Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời…

Trình diễn thời trang áo dài của Đoàn nghệ thuật Doanh nhân UNESCO. Ảnh: Quỳnh Dương.

Kết thúc chương trình Ban Tổ chức đã trao 5 giải A1 cho các tiết mục: Hát múa kiếp sau vẫn là người Việt Nam của Đoàn nghệ thuật UNESCO Hương sắc Việt: Trình diễn thời trang áo dài của Đoàn nghệ thuật Doanh nhân UNESCO; Trường ca Sông Lô của Đoàn nghệ thuật UNESCO Người Hà Nội; Hào khí Việt Nam của Đoàn nghệ thuật UNESCO Sen Việt. Ngoài ra còn có 6 giải A2, 9 giải B1 và 5 giải B2 cho các tiết mục xuất sắc khác.

Trong khuôn khổ chương trình, Chủ tịch Hiệp hội UNESCO Hà Nội Trương Minh Tiến đã trao quyết định bổ nhiệm ông Vũ Công Hoan và bà Đoàn Thị Thúy Toan giữ chức vụ Phó Trưởng Đoàn nghệ thuật UNESCO Tân Trào.

Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Trần Thị Phương và Chủ tịch Hiệp hội UNESCO Hà Nội Trương Minh Tiến chúc mừng 2 Phó Giám đốc Đoàn nghệ thuật UNESCO Tân Trào. Ảnh: Quỳnh Dương.