Các đoàn nghệ nhân giao lưu cồng chiêng và xoang tại ngày hội. Ảnh: Vũ Chi

Ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số xã Ia Rsai năm 2026 thu hút sự tham gia của 10 đoàn nghệ nhân với hơn 400 nghệ nhân đến từ các thôn, buôn của xã.

Các đoàn tranh tài 8 nội dung gồm: tái hiện không gian văn hóa cộng đồng, dệt thổ cẩm, trình diễn trang phục truyền thống, ẩm thực, giã gạo chày đôi, tạc tượng, đan lát và nhảy bao bố.

Trong khuôn khổ ngày hội còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc khác như như: diễu hành cồng chiêng đường phố; giao lưu cồng chiêng giữa các đoàn nghệ nhân. Đặc biệt, đêm văn nghệ quần chúng với nhiều tiết mục đặc sắc, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân đến theo dõi, cổ vũ.

Tái hiện không gian sinh hoạt cộng đồng tại ngày hội. Ảnh: Vũ Chi

Sau một ngày tranh tài sôi nổi, Ban tổ chức đã trao 8 giải nhất, 8 giải nhì, 8 giải ba cho từng nội dung thi. Về giải toàn đoàn, buôn Tơ Nia đã xuất sắc giành giải nhất, buôn Đoàn Kết giành giải nhì, buôn Tu đạt giải ba và buôn Gum Gôp đạt giải khuyến khích.

Đây không chỉ là dịp để các nghệ nhân giao lưu, học hỏi kinh nghiệm mà còn góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2026.

Dưới đây là một số hình ảnh của ngày hội:

Trình diễn nghề dệt thổ cẩm tại ngày hội. Ảnh: Vũ Chi

Các nghệ nhân trình diễn cồng chiêng đường phố. Ảnh: Vũ Chi

Mâm cơm truyền thống của đồng bào Jrai thôn Quỳnh Phụ. Ảnh: Vũ Chi

Nghệ nhân Hiao Nôp (buôn Chư Jú) trình diễn tạc tượng tại ngày hội. Ảnh: Vũ Chi

Trình diễn giã gạo chày đôi. Ảnh: Vũ Chi