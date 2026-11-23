Học sinh nhận thẻ khám phá Hành trình di sản.

Háo hức chờ đợi để khám phá các "Chạm".

Chuyến tham quan được thiết kế như một hành trình qua các miền di sản của quê hương Lào Cai. Đến với không gian mang chủ đề “Chạm sắc thổ cẩm”, các em được chiêm ngưỡng các sản phẩm thổ cẩm độc đáo của dân tộc Dao, Pa Dí, Thái; tìm hiểu kỹ thuật vẽ hoa văn sáp ong trên vải lanh của người Mông và đặc biệt là được trực tiếp tham gia các công đoạn vẽ sáp ong, nhuộm chàm.

Tìm hiểu về trang phục truyền thống của các dân tộc Mông, Dao, Thái.

Tìm hiểu cách làm mũ đội đầu của dân tộc Pa Dí.

Chăm chú, tỉ mỉ nấu chảy sáp ong và vẽ họa tiết trên vải lanh bằng sáp ong.

Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động tương tác đa dạng tạo nên sức hút lớn đối với học sinh như: ghép hình giải mã hoa văn, làm đồ lưu niệm từ vải chàm, thổ cẩm, thêu “Bản đồ thổ cẩm Lào Cai”.

Thử sức thêu “Bản đồ thổ cẩm Lào Cai”.

Làm đồ lưu niệm từ vải chàm, thổ cẩm.

Không khí trải nghiệm thêm phần sôi nổi, rộn ràng khi hòa cùng những điệu múa uyển chuyển của đồng bào Thái, vũ điệu mạnh mẽ của đồng bào Mông.

Tìm hiểu về điệu múa "Sênh tiền" độc đáo.

Kết thúc hành trình, các em được đóng dấu kỷ niệm lên tấm thẻ khám phá, ghi dấu “chạm” mà các em yêu thích nhất.

Ghi dấu kỷ niệm hành trình đầy thú vị.

Thông qua trải nghiệm thực tế, học sinh được mở rộng hiểu biết về bản sắc văn hóa các dân tộc Lào Cai, bồi đắp tình yêu và niềm tự hào đối với di sản quê hương.