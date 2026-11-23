Hơn 400 học sinh Trường THCS Quang Trung trải nghiệm không gian “Sắc màu thổ cẩm Lào Cai”
Hưởng ứng hoạt động giáo dục di sản trong khuôn khổ Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, chiều 23/11, Trường THCS Quang Trung, phường Yên Bái tổ chức cho hơn 400 học sinh tham quan, trải nghiệm “Không gian Sắc màu thổ cẩm Lào Cai” tại phố đi bộ Hào Gia.
Chuyến tham quan được thiết kế như một hành trình qua các miền di sản của quê hương Lào Cai. Đến với không gian mang chủ đề “Chạm sắc thổ cẩm”, các em được chiêm ngưỡng các sản phẩm thổ cẩm độc đáo của dân tộc Dao, Pa Dí, Thái; tìm hiểu kỹ thuật vẽ hoa văn sáp ong trên vải lanh của người Mông và đặc biệt là được trực tiếp tham gia các công đoạn vẽ sáp ong, nhuộm chàm.
Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động tương tác đa dạng tạo nên sức hút lớn đối với học sinh như: ghép hình giải mã hoa văn, làm đồ lưu niệm từ vải chàm, thổ cẩm, thêu “Bản đồ thổ cẩm Lào Cai”.
Không khí trải nghiệm thêm phần sôi nổi, rộn ràng khi hòa cùng những điệu múa uyển chuyển của đồng bào Thái, vũ điệu mạnh mẽ của đồng bào Mông.
Kết thúc hành trình, các em được đóng dấu kỷ niệm lên tấm thẻ khám phá, ghi dấu “chạm” mà các em yêu thích nhất.
Thông qua trải nghiệm thực tế, học sinh được mở rộng hiểu biết về bản sắc văn hóa các dân tộc Lào Cai, bồi đắp tình yêu và niềm tự hào đối với di sản quê hương.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/hon-400-hoc-sinh-truong-thcs-quang-trung-trai-nghiem-khong-gian-sac-mau-tho-cam-lao-cai-post915274.html