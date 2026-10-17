Hơn 400 học sinh, sinh viên tìm hiểu pháp luật an toàn giao thông

Sáng 17/10, Trường Đại học Xây dựng miền Tây - cơ sở đào tạo tại TP Cần Thơ (Bộ Xây dựng) tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông năm 2026, thu hút hơn 400 học sinh, sinh viên của trường và các trường THPT trên địa bàn TP Cần Thơ tham gia.

Quang cảnh hội thi.

Hội thi gồm các nội dung thi kiến thức, giao lưu tìm hiểu pháp luật về giao thông đường bộ và thực hành điều khiển xe máy. Các nội dung tập trung vào quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, cũng như quy định về trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Ngay từ những câu hỏi đầu tiên, không khí hội thi diễn ra sôi nổi. Các đội chủ động trao đổi, nhanh chóng đưa ra câu trả lời trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Bên cạnh phần thi kiến thức, học sinh, sinh viên còn được các tuyên truyền viên đến từ Honda Hồng Đức hướng dẫn kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn, nhận biết và xử lý các tình huống thường gặp khi tham gia giao thông.

Hội thi diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng.

Chia sẻ tại hội thi, em Trần Tường Vy, sinh viên năm nhất chuyên ngành logistics, Trường Đại học Xây dựng miền Tây - cơ sở đào tạo tại TP Cần Thơ, cho biết hoạt động giúp sinh viên củng cố kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành quy định giao thông và rèn luyện kỹ năng lái xe an toàn. Đây cũng là dịp để học sinh, sinh viên giao lưu, học hỏi trong không khí vui vẻ, hào hứng.

Ông Đinh Hạnh Phúc, Trưởng ban Quản lý địa điểm đào tạo tại TP Cần Thơ, Trường Đại học Xây dựng miền Tây, cho biết hội thi được tổ chức nhằm tạo sân chơi thiết thực, bổ ích, giúp học sinh, sinh viên tìm hiểu sâu hơn về pháp luật giao thông, đồng thời rèn luyện kỹ năng nhận biết, phân tích và xử lý các tình huống thường gặp khi tham gia giao thông.

Tuyên truyền viên đến từ Honda Hồng Đức hướng dẫn các kỹ năng an toàn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông cho học sinh, sinh viên.

Theo ông Phúc, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và lực lượng chức năng mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân.

Đối với học sinh, sinh viên, việc trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng xử lý tình huống và hình thành văn hóa giao thông an toàn có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng ý thức, lối sống và trách nhiệm công dân.

"Nhà trường mong muốn lan tỏa thông điệp: Hiểu luật để tự bảo vệ mình - chấp hành luật để bảo vệ cộng đồng. Tôi tin tưởng rằng, sau hội thi, mỗi thí sinh và khán giả không chỉ có thêm kiến thức mà còn nâng cao ý thức, trách nhiệm trong từng hành động khi tham gia giao thông", ông Phúc chia sẻ.