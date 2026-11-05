Hơn 400 hoạt động trên khắp cả nước chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành phố Hà Nội họp báo thông tin về các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam.

Các thông tin được đưa ra tại buổi họp báo về Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức. Họp báo được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội và kết nối trực tuyến tới tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đồng chủ trì Họp báo.

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 được tổ chức lần đầu trên phạm vi toàn quốc, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin, tính đến ngày 5/11, các chương trình, hoạt động được chuẩn bị giới thiệu tới công chúng trên toàn quốc gồm 406 hoạt động, chương trình, trong đó văn hóa, nghệ thuật 282 sự kiện; thể dục, thể thao 36 sự kiện; trưng bày, triển lãm 85 sự kiện. Bên cạnh đó, các bộ, ngành, tổ chức Trung ương cũng tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng, như giới thiệu sản phẩm làng nghề, quảng bá văn hóa Việt Nam, phát triển văn hóa đọc và giao lưu cộng đồng.

Họp báo được kết nối trực tuyến tới tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đã có 34/34 tỉnh, thành phố ban hành Kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Sáu nhóm hoạt động chủ yếu gồm Thông tin tuyên truyền cổ động trực quan và truyền thông số; Tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch; Bảo tồn, phát huy di sản, phát triển văn hóa đọc và giáo dục văn hóa; Tổ chức hoạt động tại cộng đồng dân cư; Quảng bá, phát huy các giá trị văn hóa; Biểu dương, nhân rộng mô hình.

Một số bộ, ngành đã ban hành Kế hoạch riêng, lồng ghép trong chương trình công tác hoặc phối hợp thực hiện với đặc thù từng ngành, lĩnh vực như: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam….

Một nội dung đáng chú ý trong công tác tổ chức và lan tỏa Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 là việc đưa Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) vào phục vụ cộng đồng. Nền tảng đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra mắt ngày 1/11 tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), với địa chỉ truy cập cmap.vn.

Bản đồ số cập nhật thường xuyên thông tin về sự kiện, hoạt động và điểm đến văn hóa cả trước, trong và sau Ngày Văn hóa Việt Nam.

Lễ ra mắt chương trình “Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống”. (Ảnh: Ban tổ chức)

Bên cạnh đó, chương trình “Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống” cũng đã triển khai từ ngày 12/10 đến 30/11.

Với thông điệp: “Mỗi người một giai điệu. Triệu người cùng tạo nên âm thanh Việt Nam”, chương trình khơi dậy năng lực sáng tạo âm nhạc trong cộng đồng, phát hiện và giới thiệu những giai điệu, tác phẩm gắn với đời sống, phản ánh sự đa dạng vùng miền, dân tộc, thế hệ; đồng thời quảng bá giá trị âm nhạc Việt Nam đến công chúng, đặc biệt đến giới trẻ. Chương trình có tổng giá trị giải thưởng 175 triệu đồng và dự kiến công diễn các tác phẩm vào ngày 24/11.

Tâm điểm của các hoạt động, sự kiện là lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc, diễn ra lúc 9 giờ sáng 24/11 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội và được Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp trên VTV1, Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng trực tiếp trên VOV1.

Tại Hà Nội, Lễ khai mạc “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” sẽ diễn ra từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 ngày 21/11 ở khu vực Tượng đài Đức Vua Lý Thái Tổ, bên hồ Hoàn Kiếm. Trong buổi sáng, người dân và du khách có thể theo dõi diễu hành di sản kết hợp biểu diễn nghệ thuật. Từ ngày 21 đến 24/11, những không gian trải nghiệm, sân khấu nghệ thuật tiếp tục hoạt động quanh hồ, trong đó có Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Tượng đài Cảm Tử và khu vực Tràng Tiền – Hàng Khay.

Điểm nhấn vào tối 24/11 là Chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, bắt đầu lúc 20 giờ, do Thành phố Hà Nội chủ trì và phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan. Chương trình dự kiến phục vụ khoảng 50.000 khán giả, được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và các nền tảng, kết hợp phần trình diễn pháo hoa theo chương trình tổ chức.