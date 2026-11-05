Hơn 400 hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026

Ngày 5/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo thông tin về chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 và công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026).

Họp báo thông tin về công tác chuẩn bị và các hoạt động dự kiến tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tính đến ngày 5/11, cả nước đã chuẩn bị 406 chương trình, hoạt động, trong đó có 282 sự kiện văn hóa, nghệ thuật; 36 sự kiện thể dục, thể thao và 85 sự kiện trưng bày, triển lãm. Cả 34 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng, tập trung vào bảo tồn di sản, phát triển văn hóa đọc, quảng bá giá trị văn hóa dân tộc và tăng cường giao lưu cộng đồng.

Logo chính thức của Ngày Văn hóa Việt Nam.

Ngày Văn hóa Việt Nam năm nay được tổ chức gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Các hoạt động không chỉ hướng đến việc tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống mà còn tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia sáng tạo, thực hành và thụ hưởng văn hóa trong đời sống.

Tại Hà Nội, chuỗi hoạt động văn hóa diễn ra từ ngày 21-24/11 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và các không gian công cộng, với những chương trình diễu hành di sản, biểu diễn nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đặc biệt dự kiến diễn ra tối 24/11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, phục vụ khoảng 50.000 khán giả, kết hợp trình diễn pháo hoa và truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Đáng chú ý, TP Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng gắn với Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết từ ngày 18-24/11. Trong đó, chương trình nghệ thuật đặc biệt dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 24/11, kết nối 3 địa điểm gồm: đường đi bộ Nguyễn Huệ, Công viên Trung tâm thành phố mới tại phường Bình Dương và Quảng trường Tháp Tam Thắng tại phường Vũng Tàu. Chương trình kết hợp biểu diễn nghệ thuật và bắn pháo hoa, tạo không gian giao lưu văn hóa trên địa bàn thành phố sau sáp nhập.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động ứng dụng công nghệ hiện đại cũng được triển khai nhằm đưa văn hóa đến gần hơn với công chúng. Từ ngày 21-24/11, khu vực trước trụ sở UBND TP Hồ Chí Minh và Khách sạn Rex dự kiến tổ chức trình diễn ánh sáng 3D Mapping, tái hiện các biểu tượng lịch sử, văn hóa của thành phố.

Các hoạt động như Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt, Hội sách “Văn hóa Việt Nam qua những trang sách”, không gian giới thiệu công nghiệp văn hóa và chương trình khởi động Liên hoan Âm nhạc quốc tế Hozo 2026 cũng góp phần tạo nên không khí sôi nổi, đa dạng trong dịp này.

Không chỉ tập trung tại các đô thị lớn, hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam còn được tổ chức rộng khắp các địa phương, từ các chương trình trình diễn di sản, nghệ thuật truyền thống tại Huế, Bắc Ninh, Gia Lai đến các hoạt động văn hóa cộng đồng tại Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau và nhiều tỉnh, thành khác.

Đặc biệt, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đưa vào sử dụng nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) từ ngày 1/11, tại địa chỉ cmap.vn. Nền tảng cung cấp thông tin về các sự kiện, hoạt động và điểm đến văn hóa, góp phần tăng khả năng tiếp cận và kết nối công chúng với đời sống văn hóa trên cả nước.

Lan tỏa giá trị văn hóa trong cộng đồng doanh nghiệp

Cùng với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam trên cả nước, việc xây dựng và phát huy văn hóa doanh nghiệp góp phần đưa các giá trị văn hóa trở thành động lực phát triển bền vững. Tại Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM), văn hóa doanh nghiệp không chỉ thể hiện qua hệ giá trị cốt lõi “Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình” mà còn được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không gian giao lưu và gắn kết người lao động.

Nổi bật là Liên hoan nghệ thuật “Tiếng hát những người đi tìm lửa”, Hội thao PETROVIETNAM, giải chạy “Xuân Dầu khí”, chương trình “Tự hào PETROVIETNAM” cùng các cuộc thi sáng tác, tìm hiểu lịch sử và văn hóa PETROVIETNAM. Những hoạt động này góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, khơi dậy niềm tự hào nghề nghiệp và lan tỏa bản sắc văn hóa của những người lao động ngành công nghiệp - năng lượng.

Lễ khai mạc Hội thao PETROVIETNAM khu vực phía Nam.

Tại các đơn vị thành viên, phong trào văn hóa, văn nghệ cũng được triển khai sôi nổi với nhiều hình thức đa dạng. Tiêu biểu, tháng 10/2026, Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng lần thứ V với chủ đề “Hành trình - Khát vọng vươn xa”, quy tụ 7 đội thi cùng 26 tiết mục ca, múa, nhạc và sân khấu. Chương trình trở thành điểm hẹn giao lưu nghệ thuật của người lao động, góp phần bồi đắp tinh thần đoàn kết và lan tỏa văn hóa “One PVD”. Bên cạnh đó, Hội diễn văn nghệ “Khát khao tuổi 20” của PV PAINT, Đại hội thể thao PV GAS năm 2026 và nhiều hoạt động văn hóa, thể thao tại các đơn vị tiếp tục tạo không khí thi đua, gắn kết trong toàn Tập đoàn.

Hội diễn Nghệ thuật quần chúng lần thứ V góp thêm một dấu ấn sinh động trong đời sống văn hóa tinh thần của người lao động PV Drilling.

Thông qua các chương trình nghệ thuật quần chúng và hoạt động văn hóa cộng đồng, PETROVIETNAM từng bước đưa các giá trị văn hóa vào đời sống thường nhật của người lao động, góp phần bồi đắp tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm với tập thể. Đây cũng là cách cộng đồng doanh nghiệp góp phần lan tỏa tinh thần Ngày Văn hóa Việt Nam, phát huy vai trò của văn hóa như nguồn lực nội sinh cho sự phát triển bền vững của đất nước.