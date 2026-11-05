Hơn 400 hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026

Đại biểu tham dự

Ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Bùi Hoài Sơn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; bà Vũ Thu Hà - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội chủ trì họp báo.

Cùng tham dự có đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan và đông đảo phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí.

Tại họp báo, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Báo chí chia sẻ về công tác tổ chức kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 với các hoạt động hướng tới tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết và tạo điều kiện để nhân dân trực tiếp tham gia, sáng tạo, thụ hưởng văn hóa.

Ông Lê Quang Tự Do phát biểu khai mạc

Theo đó, tính đến ngày 5-11, cả nước đã chuẩn bị 406 hoạt động, chương trình hưởng ứng, bao gồm: 282 sự kiện văn hóa, nghệ thuật; 36 sự kiện thể dục, thể thao và 85 sự kiện trưng bày, triển lãm. Đáng chú ý, 34/34 tỉnh, thành phố đã ban hành Kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Một số bộ, ngành đã ban hành Kế hoạch riêng, lồng ghép trong chương trình công tác hoặc phối hợp thực hiện với đặc thù từng ngành, lĩnh vực.

Ở cấp Trung ương, Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) đã được ra mắt ngày 1-11 tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội. Thông qua địa chỉ cmap.vn, người dân và du khách có thể tìm kiếm thông tin về các sự kiện, hoạt động và điểm đến văn hóa trên cả nước. Dữ liệu tiếp tục được cập nhật trước, trong và sau Ngày Văn hóa Việt Nam.

Cùng với đó, chương trình “Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống” diễn ra từ ngày 12-10 đến 30-11, với thông điệp “Mỗi người một giai điệu. Triệu người cùng tạo nên âm thanh Việt Nam”. Chương trình khuyến khích cộng đồng chia sẻ những giai điệu gắn với đời sống, sáng tạo tác phẩm âm thanh mang chất liệu văn hóa dân gian, với tổng giá trị giải thưởng 175 triệu đồng. Các tác phẩm tiêu biểu dự kiến được công diễn ngày 24-11.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn phát biểu

Phát biểu tại họp báo, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” cần phải bám sát quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam; bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng, gắn với nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tại Hà Nội, Lễ khai mạc “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” dự kiến diễn ra sáng 21-11 tại khu vực Tượng đài Đức Vua Lý Thái Tổ, kết hợp diễu hành di sản và biểu diễn nghệ thuật. Từ ngày 21 đến 24-11, các không gian trải nghiệm, sân khấu nghệ thuật tiếp tục được tổ chức quanh hồ Hoàn Kiếm, trong đó có Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Tượng đài Cảm Tử và khu vực Tràng Tiền - Hàng Khay.

Điểm nhấn là Chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, bắt đầu lúc 20g ngày 24-11, do TP.Hà Nội chủ trì và phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan. Chương trình dự kiến phục vụ khoảng 50.000 khán giả, được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và các nền tảng, kết hợp phần trình diễn pháo hoa theo chương trình tổ chức.

Mẫu biểu trưng Ngày Văn hóa Việt Nam

Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất diễn ra lúc 9g ngày 24-11-2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội và được Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp trên VTV1, Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng trực tiếp trên VOV1.

Bên cạnh đó, Tuần phim chào mừng Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức từ ngày 18 đến 24-11. Các suất chiếu phim miễn phí tại rạp tập trung trong ba ngày 22 đến 24-11, hoạt động chiếu phim lưu động được tổ chức để đưa tác phẩm điện ảnh tới vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và những địa bàn chưa có rạp chiếu phim.

Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (cmap.vn) được ra mắt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Tại các địa phương, chuỗi hoạt động được xây dựng gắn với đặc trưng văn hóa vùng miền, tập trung vào trình diễn, quảng bá di sản, nghệ thuật truyền thống và tổ chức các không gian trải nghiệm văn hóa cộng đồng. Nhiều chương trình giới thiệu dân ca, dân vũ, lễ hội dân gian, nghề thủ công, ẩm thực truyền thống và các loại hình nghệ thuật đặc sắc, góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 mong muốn đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với đời sống cộng đồng, tăng cường gắn kết xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khơi dậy trách nhiệm của mỗi người dân trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam.

Tại TP.HCM, UBND Thành phố cũng đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 nhằm tôn vinh, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; lan tỏa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Theo kế hoạch, từ ngày 18 đến 25-11, Thành phố tổ chức triển lãm tranh cổ động, triển lãm nghệ thuật Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết tại 3 khu vực trên địa bàn, trưng bày các tác phẩm tranh cổ động xuất sắc với nội dung, thông điệp trực quan, sinh động về hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam.

Thành phố sẽ bắn pháo hoa nghệ thuật phục vụ người dân và du khách vào ngày 24-11

Cùng với đó là các tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh tiêu biểu phản ánh vẻ đẹp, bản sắc văn hóa, đời sống đô thị, hoạt động thể thao, các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội, điểm đến và sản phẩm du lịch đặc sắc của Thành phố. Triển lãm cũng giới thiệu hình ảnh, tác phẩm nghệ thuật về những sản phẩm và hoạt động tiêu biểu của các ngành công nghiệp văn hóa như điện ảnh, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh, quảng cáo, thời trang, thiết kế, xuất bản, du lịch văn hóa và các lĩnh vực sáng tạo khác. Song song với hoạt động triển lãm, Thành phố tổ chức chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết với nhiều nội dung như: Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt; Hội sách Côn Đảo với chủ đề "Huyền thoại Côn Đảo"; Hội thảo khoa học "Phát triển văn hóa, thể thao trong đô thị: Từ cơ chế, chính sách của Luật Phát triển đô thị và Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa đến thực tiễn các địa phương". Thành phố cũng tổ chức Triển lãm mỹ thuật với chủ đề "TPHCM - Văn hóa sáng tạo, kiến tạo tương lai"; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật thông qua những không gian được dàn dựng nhằm giới thiệu các ngành công nghiệp văn hóa nổi bật của Thành phố. Trong dịp này, Thành phố tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam kết hợp bắn pháo hoa nghệ thuật và chương trình nghệ thuật 3D Mapping.