Hơn 400 hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tổ chức trên toàn quốc

Đồng chí Nguyễn Huy Dũng - Ủy viên Dự khuyết BCH TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì buổi họp báo về Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 20226 và Lễ Kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất

Đồng chí Nguyễn Huy Dũng - Ủy viên Dự khuyết BCH TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì buổi họp báo. Cùng tham dự có đồng chí Bùi Hoài Sơn - Phó Trưởng Ban Tuyên giao Trung ương; đồng chí Vũ Thu Hà - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội và đại điện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan, đơn vị của Thành phố Hà Nội, lãnh đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như các phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí.

Tạo điều kiện để nhân dân trực tiếp tham gia sáng tạo, thụ hưởng các hoạt động và giá trị văn hóa

Thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Quang Tự Do cho biết, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026 lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất 24/11/1946 - 24/11/2026. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, khẳng định vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội, tạo điều kiện để nhân dân trực tiếp tham gia sáng tạo, thụ hưởng các hoạt động và giá trị văn hóa.

Ngay từ tháng 10/2026, các bộ, ngành, địa phương đã lên kế hoạch và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch, giới thiệu di sản và bản sắc văn hóa của các vùng, miền.

Cùng với đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thiện công tác chuẩn bị cho các hoạt động của Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, nhận diện các khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ và xác định các giải pháp để phát triển văn hóa trong giai đoạn tới.

Cục trưởng cục Báo chí Lê Quang Tự Do chia sẻ, tính đến ngày 5/11/2026, các chương trình hoạt động được chuẩn bị giới thiệu tới công chúng trên toàn quốc đã lên đến 406 hoạt động chương trình, trong đó, văn hóa nghệ thuật là 282 sự kiện, thể dục thể thao là 36 sự kiện, trưng bày, triển lãm là 85 sự kiện.

Bên cạnh đó, các Bộ, ngành, tổ chức Trung ương, địa phương cũng tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng như giới thiệu sản phẩm làng nghề quảng bá văn hóa Việt Nam, phát triển văn hóa đọc và giao lưu cộng đồng.

34/34 tỉnh, thành phố đã ban hành Kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam. Các địa phương đã cơ bản bám sát yêu cầu tại Quyết định số 1111/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 06 nhóm hoạt động chủ yếu: Thông tin tuyên truyền cổ động trực quan và truyền thông số; Tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch; Bảo tồn, phát huy di sản, phát triển văn hóa đọc và giáo dục văn hóa; Tổ chức hoạt động tại cộng đồng dân cư; Quảng bá, phát huy các giá trị văn hóa; Biểu dương, nhân rộng các mô hình hay, các cách làm tốt.

Một số bộ, ngành đã ban hành Kế hoạch riêng, lồng ghép trong chương trình công tác hoặc phối hợp thực hiện với đặc thù từng ngành, lĩnh vực như: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam….

Cùng với đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã và đang triển khai 02 nội dung gồm Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) và Chương trình Thanh Âm Việt Nam.

Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Quang Tự Do thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Về Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức vào ngày 24/11/1946 là dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển văn hóa Việt Nam, gắn với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Lễ kỷ niệm sẽ diễn ra vào lúc 09h00 ngày 24/11/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội và được Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp trên VTV1, Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng trực tiếp trên VOV1.

Bên cạnh đó, khán giả yêu điện ảnh có thể tham gia Tuần phim chào mừng Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam từ ngày 18 - 24/11. Các suất chiếu phim miễn phí tại rạp tập trung trong ba ngày 22 - 24/11; hoạt động chiếu phim lưu động được tổ chức để đưa tác phẩm điện ảnh tới vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và những địa bàn chưa có rạp chiếu phim. Lễ khai mạc Tuần phim dự kiến diễn ra tối 21/11 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Hà Nội.

Hơn 400 hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tổ chức trên toàn quốc

Tại Hà Nội, Lễ khai mạc “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” sẽ diễn ra từ 7h30 đến 9h30 ngày 21/11 ở khu vực Tượng đài Đức Vua Lý Thái Tổ, bên hồ Hoàn Kiếm. Trong buổi sáng, người dân và du khách có thể theo dõi diễu hành di sản kết hợp biểu diễn nghệ thuật. Từ ngày 21 - 24/11, những không gian trải nghiệm, sân khấu nghệ thuật tiếp tục hoạt động quanh hồ, trong đó có Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Tượng đài Cảm Tử và khu vực Tràng Tiền - Hàng Khay.

Điểm nhấn vào tối 24/11 là Chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, bắt đầu lúc 20h00, do Thành phố Hà Nội chủ trì và phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan tổ chức. Chương trình dự kiến phục vụ khoảng 50.000 khán giả, được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và các nền tảng, kết hợp phần trình diễn pháo hoa và các hoạt động nghệ thuật đặc sắc.

Ở Thành phố Huế, chuỗi hoạt động ngày 22 - 24/11 sẽ đưa khán giả đến với các chương trình “Tình khúc Huế”, nghệ thuật tôn vinh di sản Việt Nam và di sản Huế, cùng những không gian trải nghiệm áo dài, Ca Huế, Bài chòi, nghề thủ công, ẩm thực và văn hóa đọc. Công chúng còn có thể tham quan triển lãm thơ vua Thiệu Trị qua công nghệ số tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, dự kiến khai mạc ngày 22/11.

Tại Thái Nguyên, Ngày hội văn hóa các dân tộc diễn ra trong hai ngày 22 - 23/11 tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và Quảng trường Võ Nguyên Giáp, kết hợp trình diễn di sản và các môn thể thao truyền thống. Bắc Ninh có Liên hoan các làng Quan họ từ ngày 16 đến 18/11 và hát Quan họ trên thuyền tối 23/11. Quảng Ninh có Ngày hội văn hóa cộng đồng các dân tộc ngày 15/11 và chương trình nghệ thuật quảng bá di sản Yên Tử ngày 20/11.

Tại Cao Bằng, những chương trình nghệ thuật mang sắc màu các dân tộc, triển lãm mỹ thuật, không gian nghề thủ công và ẩm thực dự kiến diễn ra trong 2 tuần trước ngày 24/11. Tại Lạng Sơn, người dân có thể theo dõi trình diễn di sản Xứ Lạng tối 23/11 và đồng diễn múa Chầu sáng ngày 24/11. Thành phố Đà Nẵng đang xây dựng phương án trình diễn ánh sáng 3D Mapping trên sông Hàn ngày 23/11 và chương trình nghệ thuật đặc sắc ngày 24/11. Cà Mau dự kiến tổ chức các hoạt động nghệ thuật gắn với văn hóa dân tộc, đờn ca tài tử và âm nhạc truyền thống Khmer; Gia Lai giới thiệu văn hóa cồng chiêng và các hoạt động trải nghiệm di sản trong tháng 11.

Tại Ninh Bình, không gian di sản ở Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư sẽ đón khách tham quan Triển lãm ảnh Di sản văn hóa Việt Nam, dự kiến mở cửa từ ngày 21 - 27/11. Cùng thời gian này có các hoạt động trình diễn, thực hành di sản phi vật thể và giáo dục di sản; Bảo tàng Ninh Bình là nơi dự kiến tổ chức tọa đàm về quản lý cổ vật và đào tạo nhân lực giám định cổ vật ngày 21/11.

Tính đến ngày 5/11/2026, các chương trình hoạt động được chuẩn bị giới thiệu tới công chúng trên toàn quốc đã lên đến 406 hoạt động chương trình, trong đó, văn hóa nghệ thuật là 282 sự kiện, thể dục thể thao là 36 sự kiện, trưng bày, triển lãm là 85 sự kiện (Ảnh minh họa: Internet)

Quảng Ngãi dự kiến khai mạc Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa ngày 18/11; Liên hoan di sản văn hóa phi vật thể ngày 20 - 23/11 tại phường Kon Tum, kết hợp cồng chiêng, lễ hội đường phố và không gian nghề truyền thống. Gia Lai dự kiến tổ chức chuỗi sự kiện Festival cồng chiêng trong tháng 11; các hoạt động trình diễn, trải nghiệm di sản tại Bảo tàng Pleiku ngày 20 - 30/11 và chương trình nghệ thuật truyền thống ngày 24/11 tại Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh.

Khánh Hòa sẽ tổ chức Chương trình “Thanh âm quê hương” tối 22/11 tại Quảng trường 16 tháng 4; trao giải, công bố tác phẩm Cuộc thi sáng tác ca khúc mới về Khánh Hòa ngày 24/11 tại sân khấu Tháp Trầm Hương; trình diễn, trải nghiệm văn hóa Chăm tại Tháp Bà Pô Nagar, Tháp Pô Klong Garai và mở cửa miễn phí các điểm di tích lịch sử, văn hóa do địa phương quản lý ngày 24/11.

An Giang phối hợp đăng cai Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất, dự kiến ngày 21-25/11 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh. Đồng Tháp dự kiến chương trình nghệ thuật đặc biệt tối 23/11 tại Quảng trường Hùng Vương, kết hợp các hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống, văn hóa ẩm thực và văn hóa đọc.

Cần Thơ, Vĩnh Long: Cần Thơ chuẩn bị công diễn “Tiếng Hò Sông Hậu” ngày 24/11, các hoạt động Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo và Lễ hội Văn hóa Sông nước. Vĩnh Long dự kiến Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 18–24/11 gắn Lễ hội Ok Om Bok, với không gian ẩm thực Nam Bộ quy mô 50 gian hàng, đua ghe Ngo ngày 21-22/11 và đêm lễ hội tại Ao Bà Om ngày 24/11.

Tây Ninh, Đắk Lắk: Tây Ninh dự kiến Hội bnghị Văn hóa tỉnh lần thứ I ngày 20/11, kết hợp các hoạt động nghệ thuật cộng đồng, triển lãm, thể thao dân tộc. Đắk Lắk đang hoàn thiện kế hoạch Tuần Văn hóa và phối hợp xây dựng hoạt động hưởng ứng tại xã, phường, chú trọng dân vũ, trò chơi dân gian, chiếu phim, thư viện lưu động và sản phẩm văn hóa đặc trưng.

Nhiều hoạt động khác cũng được tổ chức trong cộng đồng như: Tuần lễ Nghệ thuật biểu diễn và các chương trình nghệ thuật tại không gian công cộng; triển lãm tranh cổ động tấm lớn tại Lâm Đồng và Quảng Ngãi; các hoạt động giới thiệu sách, mỹ thuật, nhiếp ảnh, văn hóa truyền thống và trải nghiệm tại các thiết chế văn hóa, cơ sở lưu trú du lịch.