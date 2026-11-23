Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương tham quan không gian trưng bày di sản văn hóa tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi cơ sở 2

Chiều 23.11, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương đã tham quan không gian trưng bày, triển lãm di sản văn hóa tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi (cơ sở 2), phường Kon Tum, tìm hiểu những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Không gian trưng bày giới thiệu hơn 400 hiện vật tiêu biểu về di sản văn hóa các dân tộc thiểu số

Cùng tham gia đoàn có Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi Phạm Thị Trung và Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Phan Văn Hoàng.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương nghe giới thiệu về những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số

Tại đây, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đã nghe thuyết minh, tìm hiểu các hiện vật, tư liệu di sản được giới thiệu trong không gian trưng bày chuyên đề “Miền đất huyền ảo”. Với hơn 400 hiện vật tiêu biểu, không gian trưng bày phản ánh sinh động đời sống văn hóa, sinh hoạt, lao động sản xuất và những phong tục, tập quán đặc trưng của các dân tộc thiểu số tại chỗ tỉnh Quảng Ngãi.

Những bộ trang phục truyền thống được giới thiệu trong không gian trưng bày

Nhiều hiện vật mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống như trang phục, tượng gỗ dân gian, ghè rượu, công cụ lao động sản xuất, sản phẩm gốm, đan lát và các mô hình kiến trúc nhà rông.

Đặc biệt, không gian văn hóa cồng chiêng cùng hệ thống lễ hội trong vòng đời người được tái hiện, góp phần giới thiệu những giá trị di sản được cộng đồng gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Những hiện vật mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống được giới thiệu

Bên cạnh đó, không gian trưng bày thổ cẩm giới thiệu những sản phẩm dệt thủ công, hoa văn truyền thống gắn với đời sống sinh hoạt, phong tục và bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số. Qua từng đường nét, sắc màu và họa tiết, không gian triển lãm khắc họa sự khéo léo, sáng tạo của người phụ nữ các dân tộc thiểu số, đồng thời thể hiện sức sống của nghề thủ công trong dòng chảy đời sống đương đại.

Mô hình nhà rông giới thiệu kiến trúc truyền thống và không gian sinh hoạt cộng đồng của đồng bào Tây Nguyên

Các không gian trưng bày không chỉ giới thiệu những giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể mà còn làm nổi bật những dấu ấn giao lưu, kết nối văn hóa giữa Quảng Ngãi và Kon Tum trước đây.

Hoạt động góp phần giới thiệu những giá trị di sản văn hóa đặc sắc của các dân tộc thiểu số tại địa phương, lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống và nâng cao nhận thức cộng đồng về trách nhiệm gìn giữ, trao truyền di sản cho các thế hệ mai sau.