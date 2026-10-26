Hơn 400 giáo viên, học sinh Bắc Ninh tham gia Ngày hội Sáng tạo 2026

Ngày 25/10, tại Trường THCS Vân Hà số 1, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP Bắc Ninh phối hợp với UBND phường Vân Hà tổ chức Ngày hội Sáng tạo năm 2026 với chủ đề “Sáng tạo trong kỷ nguyên công nghệ”.

Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP Bắc Ninh Nguyễn Hồng Sơn phát biểu tại lễ khai mạc.

Sự kiện thu hút hơn 400 giáo viên, học sinh tham gia, góp phần đưa khoa học, công nghệ đến gần hơn với học đường, khơi dậy niềm đam mê khám phá, tư duy sáng tạo và khát vọng làm chủ công nghệ trong thế hệ trẻ.

Tham dự Ngày hội có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị; đại diện các trường đại học, cao đẳng, Trung tâm Vũ trụ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Công ty TNHH Phát triển công nghệ giáo dục BG STEAM cùng giáo viên hướng dẫn các đội đoạt giải tại Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng và Cuộc thi Robocon thành phố Bắc Ninh năm 2026.

Đại biểu tham quan mô hình giáo dục STEM trưng bày tại Ngày hội.

Về phía phường Vân Hà có đồng chí Thân Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường, cùng đại diện các đơn vị liên quan và các trường tiểu học, THCS trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc ngày hội, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Bắc Ninh Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh: Trong bối cảnh khoa học, công nghệ phát triển mạnh mẽ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã trở thành động lực quan trọng, quyết định năng lực phát triển, chất lượng nguồn nhân lực và sức cạnh tranh của mỗi địa phương, mỗi quốc gia.

Thời gian qua, thành phố Bắc Ninh đã triển khai nhiều chương trình thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó có Đề án phát triển giáo dục STEM/STEAM trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2026 – 2030, định hướng đến năm 2035. Đây là bước đi quan trọng nhằm đổi mới phương pháp giáo dục, phát triển năng lực thực hành, tư duy sáng tạo và chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp công nghệ cao, đô thị thông minh.

Phát biểu chào mừng Ngày hội, đồng chí Thân Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Vân Hà, khẳng định ý nghĩa thiết thực của việc tạo môi trường để học sinh được tiếp cận khoa học, công nghệ, phát huy năng lực sáng tạo và hình thành kỹ năng thích ứng với chuyển đổi số. Việc quan tâm bồi dưỡng niềm đam mê nghiên cứu, khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn ngay từ lứa tuổi học sinh là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần xây dựng thế hệ trẻ có tri thức, bản lĩnh và khát vọng cống hiến.

Điểm nhấn của Ngày hội là chuỗi hoạt động trải nghiệm khoa học, công nghệ và chuyển đổi số phong phú, thiết thực. Học sinh được tìm hiểu Cổng thông tin quản lý các hội thi, cuộc thi, kho học liệu số, ứng dụng chatbot; tham quan, trải nghiệm các sản phẩm, mô hình công nghệ do các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp giáo dục giới thiệu. Các hoạt động STEM thực hành, trò chơi vận động, chế tạo và phóng tên lửa nước mang đến không gian học tập sinh động, giúp học sinh phát huy tư duy logic, khả năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

Học sinh tham gia trải nghiệm các trò chơi STEM thể thao.

Cùng với các hoạt động trải nghiệm, hội thảo chuyên đề “Sáng tạo trong kỷ nguyên công nghệ: Cảm hứng – Kinh nghiệm – Cơ hội cho thanh thiếu nhi Bắc Ninh” đã tạo diễn đàn kết nối các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp và đội ngũ giáo viên trong việc trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ xu hướng công nghệ, phương pháp tổ chức hoạt động sáng tạo trong trường học; thúc đẩy phát triển các câu lạc bộ Robocon, STEM/STEAM và phong trào nghiên cứu khoa học trong học sinh.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức và các đại biểu đã trao tặng những phần quà ý nghĩa cho học sinh tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên tại các trường trên địa bàn phường Vân Hà. Những phần quà thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời, góp phần lan tỏa tinh thần khuyến học, khuyến tài, khích lệ các em tiếp tục rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng vươn lên.

Không chỉ là sân chơi khoa học, Ngày hội Sáng tạo năm 2026 còn là hoạt động có ý nghĩa trong việc kết nối nhà trường với các tổ chức khoa học, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp; từng bước đưa tư duy đổi mới sáng tạo trở thành động lực nâng cao chất lượng giáo dục ngay từ cơ sở.

Đối với phường Vân Hà, việc phối hợp tổ chức Ngày hội là hoạt động thiết thực hưởng ứng chủ trương đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác giáo dục, đào tạo, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ.

Các đại biểu trao quà cho học sinh có thành tích học tập xuất sắc trên địa bàn phường Vân Hà.

Từ những mô hình khoa học, những sản phẩm công nghệ và trải nghiệm thực hành hôm nay, các em học sinh được khơi dậy tinh thần ham học hỏi, dám nghĩ, dám làm, chủ động khám phá và sáng tạo. Đó chính là những giá trị cần được tiếp tục nuôi dưỡng, lan tỏa trong mỗi nhà trường, gia đình và cộng đồng.

Khơi dậy đam mê khoa học từ hôm nay là bồi đắp nguồn lực sáng tạo cho ngày mai. Ngày hội không chỉ mang đến những trải nghiệm bổ ích mà còn góp phần gieo những hạt mầm tri thức, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, xây dựng thế hệ trẻ Vân Hà năng động, sáng tạo, tự tin làm chủ công nghệ, góp sức xây dựng quê hương ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.