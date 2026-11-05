Hơn 400 chương trình văn hóa, thể thao hưởng ứng ngày Văn hóa Việt Nam

Các đại biểu tại điểm cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo dõi họp báo trực tuyến. Ảnh: My Ny

Chủ trì họp báo ở điểm cầu Hà Nội có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn. Tham dự tại điểm cầu Đồng Nai có đại diện Sở VHTTDL thành phố; Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai.

Theo Bộ VHTTDL, tính đến ngày 5-11, cả nước đã chuẩn bị hơn 400 chương trình, hoạt động, gồm 282 hoạt động văn hóa, nghệ thuật; 36 hoạt động thể dục, thể thao và 85 hoạt động trưng bày, triển lãm. Các bộ, ngành, tổ chức Trung ương cũng triển khai nhiều hoạt động giới thiệu sản phẩm làng nghề, quảng bá văn hóa Việt Nam, phát triển văn hóa đọc và giao lưu cộng đồng. Nổi bật là việc triển khai nền tảng Bản đồ số văn hóa Việt Nam nhằm kết nối, cập nhật các hoạt động văn hóa trên cả nước; chương trình Thanh âm Việt Nam - Giai điệu cuộc sống diễn ra từ ngày 12-10 đến 30-11.

Song song đó, Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất dự kiến diễn ra lúc 9h ngày 24-11 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Đây là dịp khẳng định giá trị lịch sử của Hội nghị năm 1946, gắn với tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo Bộ VHTTDL yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị chu đáo các hoạt động hưởng ứng ngày Văn hóa Việt Nam gắn với ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 phù hợp với điều kiện thực tế và bản sắc văn hóa từng địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bảo đảm các hoạt động diễn ra thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn, để người dân tiếp cận, tham gia và thụ hưởng các hoạt động văn hóa tại địa phương cũng như trên phạm vi cả nước. Qua đó quảng bá và lan tỏa bản sắc văn hóa Việt Nam đến du khách trong nước, quốc tế.